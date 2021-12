Basketbalisté Golden State přišli v NBA o vítěznou šňůru, Curry se opět trápil

New York - Vedoucí tým NBA Golden State podlehl v sobotním utkání basketbalistům San Antonia 107:112 a utrpěl druhou porážku z posledních deseti zápasů. Lídr domácích Stephen Curry sice nastřílel 27 bodů a doskočil osm míčů, trefil však jen sedm z 28 střel, z toho pět ze 17 trojkových pokusů. Warriors se s bilancí 19 vítězství a čtyř porážek dělí o vedení v soutěži s Phoenixem.

Spurs úvodní část ovládli 36:21 a během duelu vedli až o 22 bodů. V závěrečné čtvrtině ale přišli o vedení, které si definitivně vzali zpět až po trojce Derricka Whitea 1:43 minuty před koncem. Nejlepší střelec San Antonia s 25 body pak v závěru pohlídal výsledek třemi úspěšnými trestnými hody ze čtyř.

Curry si vybral slabší střeleckou noc už podruhé z posledních tří utkání. Nedařilo se mu ani ve Phoenixu, kde Golden State prohrál ve středu, a Curry proměnil čtyři z 21 střel a zůstal na 12 bodech. V sobotu Warriors doma prohráli po 11 triumfech v řadě.

"Soupeř hrál skvěle. Dal do toho spoustu energie hned od začátku a v podstatě nás přehrával po celou dobu. Na druhou stranu to, že jsme se dokázali vrátit do utkání, ukazuje, jaký tým máme," řekl kouč Steve Kerr.

Hosty k výhře kromě Whitea dovedli také Dejounte Murray s 23 body, 12 doskoky a sedmi finálními přihrávkami a Lonnie Walker, autor 21 bodů. Currymu pak sekundoval Jordan Poole s 15 body.

Nedařilo se ani lídrovi Východní konference Brooklynu, který doma podlehl druhému Chicagu 107:111. Bulls ve druhém poločase ztráceli až 11 bodů, ale poslední část vyhráli 32:25 a zvítězili. DeMar DeRozan k výhře přispěl 29 body, z nichž 13 dal právě v závěrečné dvanáctiminutovce.

"To, co předvedl ve druhém poločase, bylo úžasné," uvedl trenér Bulls Billy Donovan. "Pokud chcete být nejlepší, musíte ty nejlepší porazit," řekl DeRozan, jenž nasbíral i šest doskoků. Nejlepším střelcem Chicaga byl Zach LaVine, který nastřádal 31 bodů, osm doskoků a šest asistencí.

Brooklyn, který stále hraje bez neočkovaného Kyrieho Irvinga, táhli opět Kevin Durant s 28 body a 10 doskočenými míči a LaMarcus Aldridge s 20 body. James Harden zaznamenal po 14 bodech i finálních přihrávkách.

Obhájce titulu Milwaukee nedalo šanci Miami, které i bez Janise Adetokunba přehrálo jasně 124:102. Bucks vedli až o 31 bodů, přičemž spoléhali hlavně na Pata Connaughtona, který nasázel 23 bodů, z toho sedm trojek ze 13 střel. Absenci Adetokunba, kterého trápí zraněné lýtko, vyplnili také Khris Middleton s 22 body nebo Bobby Portis s 19 body a 16 doskoky. Za Heat prožil slabší noc Tyler Herro, jenž trefil jen čtyři ze 17 pokusů a zůstal na 15 bodech. Nejlepším střelcem Miami byl rozehrávač Max Struz s 25 body včetně šesti trojek.

Dallas bez zraněných hvězd Luky Dončiče a Kristapse Porzingise podlehl Memphisu 90:97. Nestačilo mu 29 bodů Tima Hardawaye, za hosty nastřílel stejně bodů Desmond Bane. Denver uspěl v New Yorku 113:99 i díky 32 bodům, 11 doskokům a pěti asistencím nejužitečnějšího hráče minulé sezony Nikoly Jokiče.

Výsledky sobotních zápasů NBA:

Brooklyn - Chicago 107:111, Dallas - Memphis 90:97, Golden State - San Antonio 107:112, Milwaukee - Miami 124:102, New York - Denver 99:113, Portland - Boston 117:145, Sacramento - LA Clippers 104:99.

Tabulka NBA:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Brooklyn 23 16 7 69,6 2. Boston 24 13 11 54,2 3. Philadelphia 23 12 11 52,2 4. New York 23 11 12 47,8 5. Toronto 23 10 13 43,5

Centrální divize:

1. Chicago 24 16 8 66,7 2. Milwaukee 24 15 9 62,5 3. Cleveland 23 13 10 56,5 4. Indiana 25 9 16 36,0 5. Detroit 22 4 18 18,2

Jihovýchodní divize:

1. Washington 23 14 9 60,9 2. Miami 24 14 10 58,3 3. Charlotte 24 13 11 54,2 4. Atlanta 23 12 11 52,2 5. Orlando 24 5 19 20,8

Západní konference,

Jihozápadní divize:

1. Memphis 23 13 10 56,5 2. Dallas 22 11 11 50,0 3. San Antonio 21 8 13 38,1 4. New Orleans 25 7 18 28,0 5. Houston 22 6 16 27,3

Severozápadní divize:

1. Utah 22 15 7 68,2 2. Denver 22 11 11 50,0 3. Minnesota 23 11 12 47,8 4. Portland 24 11 13 45,8 5. Oklahoma City 22 6 16 27,3

Pacifická divize:

1. Golden State 23 19 4 82,6 Phoenix 23 19 4 82,6 3. LA Clippers 24 12 12 50,0 LA Lakers 24 12 12 50,0 5. Sacramento 24 10 14 41,7