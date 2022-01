Basketbalisté Golden State přestříleli Minnesotu, Lakers podlehli Philadelphii

New York - Basketbalisté Golden State v NBA přestříleli 124:115 Minnesotu, kterou zdolali i díky 21 trojkám. Dařilo se obávanému duu přezdívanému Splash Brothers - Stephen Curry trefil šest trojek a nasbíral 29 bodů, osm doskoků a šest asistencí a Klay Thompson odehrál zatím nejlepší zápas od návratu po vážném zranění. Nastřílel 23 bodů včetně pěti trojek. Los Angeles Lakers bez LeBrona Jamese podlehli Philadelphii 87:105.

Zatímco první poločas v San Franciscu byl vyrovnaný a častěji ve vedení byla Minnesota, druhý poločas už měli Warriors jasně ve své režii. Hned v jeho úvodu udal tón Thompson dvěma trojkami, následovala trojka Andrewa Wigginse a koš Curryho s faulem a po šňůře 12:3 se domácí dostali do vedení, které už nepustili.

Minnesota sice bojovala a pět minut před koncem snížila na rozdíl pěti bodů i díky 31 bodům Karla-Anthonyho Townse, ale následovaly trojky Curryho a Thompsona, které definitivně vzaly Timberwoles naději na zvrat. Warriors stříleli trojky se skvělou úspěšností 58 procent.

Střelba naopak trápila Lakers, kteří v útoku prožili druhý nejhorší zápas sezony. Viditelně jim chyběl druhý nejlepší střelec soutěže James, který odpočíval kvůli bolavému kolenu. Pozici lídra sice zaujal Anthony Davis s 31 body a 12 doskoky, ale kromě 20 bodů Russella Westbrooka už se k němu nikdo nepřidal. Celkově Lakers stříleli s úspěšností 41 procent a 20 procent za tři body.

Philadelphia měla zápas pod kontrolou a rozhodla ho ve třetí čtvrtině, po které měla náskok dvaceti bodů. Sixers nevadilo ani to, že si slabší večer vybral Joel Embiid, který sice dal 26 bodů, ale s horší úspěšností střelby. Tobias Harris přidal 23 bodů a Ty Maxey měl 14 bodů a 10 asistencí.

"Nebyl to můj nejlepší zápas, takže jsem moc rád, že mi pomohli spoluhráči a podrželi mě," řekl Embiid, který měl potíže s dobrou obranou Davise. "Hrát proti tak skvělému pivotovi je vždycky zábava. Oba jsme dělali, co jsme mohli. Bohužel nakonec slavil výhru on," řekl Davis.

Výsledky NBA

Golden State - Minnesota 124:115, Philadelphia - LA Lakers 105:87.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Brooklyn 48 29 19 60,4 Philadelphia 48 29 19 60,4 3. Boston 49 25 24 51,0 4. Toronto 46 23 23 50,0 5. New York 49 23 26 46,9

Centrální divize:

1. Chicago 47 30 17 63,8 2. Cleveland 49 30 19 61,2 3. Milwaukee 50 30 20 60,0 4. Indiana 49 17 32 34,7 5. Detroit 47 11 36 23,4

Jihovýchodní divize:

1. Miami 48 31 17 64,6 2. Charlotte 49 27 22 55,1 3. Washington 48 23 25 47,9 4. Atlanta 47 22 25 46,8 5. Orlando 49 9 40 18,4

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 50 33 17 66,0 2. Dallas 49 28 21 57,1 3. New Orleans 47 18 29 38,3 4. San Antonio 49 18 31 36,7 5. Houston 48 14 34 29,2

Severozápadní divize:

1. Utah 49 30 19 61,2 2. Denver 47 26 21 55,3 3. Minnesota 48 24 24 50,0 4. Portland 48 20 28 41,7 5. Oklahoma City 47 14 33 29,8

Pacifická divize:

1. Phoenix 47 38 9 80,9 2. Golden State 49 36 13 73,5 3. LA Clippers 50 25 25 50,0 4. LA Lakers 49 24 25 49,0 5. Sacramento 50 18 32 36,0