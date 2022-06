Basketbalisté Golden State porazili Boston a vyrovnali sérii

San Francisco - Basketbalisté Golden State vyhráli na domácím hřišti druhý zápas finále play off NBA nad Bostonem 107:88 a po úvodní porážce vyrovnali stav série na 1:1. Nejlepším střelcem vítězů byl s 29 body Stephen Curry, jenž dal 14 bodů v klíčové třetí části utkání. Série se nyní přesune do Bostonu, kde jsou na programu další dva zápasy.

Vyrovnaný první poločas vyhráli domácí o dva body, třetí čtvrtinu ale Warriors ovládli drtivě 35:14. Celtics naopak v této části zápasu dali pouze čtyři koše a ztratili pět míčů. Na rozdíl od prvního duelu, v němž dvanáctibodové manko ze třetí čtvrtiny stáhli a vyhráli, tentokrát smazat ztrátu až 29 bodů nedokázali.

Currymu sekundoval Jordan Poole se 17 body, 12 bodů při stoprocentní střelbě (6/6) nastřádal Kevon Looney a po 11 nastříleli Andrew Wiggins a Klay Thompson, byť posledně zmíněný proměnil jen čtyři z 19 pokusů a jedinou z osmi trojek. Draymond Green přidal devět bodů, sedm asistencí a pět doskoků.

"Líbilo se mi, že se o výhru zasloužil celý tým. Zapojili se všichni," řekl spokojený kouč Steve Kerr. Curry 14 bodů a tři trojky nastřílel v rozhodující třetí části. "Věděli jsme, že musíme hrát, jako kdybychom měli nůž na krku. A to jsme přesně udělali," uvedl Curry.

Boston se sice mohl spolehnout na Jaysona Tatuma, jenž nasbíral 28 bodů včetně šesti trojek a také šest doskoků, spoluhráčům se ale tolik nedařilo. Jaylen Brown zůstal na 17 bodech a jediným dalším dvouciferným střelcem byl Derrick White s 12 body. Hrdina prvního utkání Al Horford dal pouze dva, poté co v první půli ani jednou nevystřelil. Závěrečnou část zápasu už za Boston dohrávali především náhradníci.

"Je to velmi frustrující. Mluvíme o špatných třetích čtvrtinách v podstatě celé letošní play off, nastal ale čas, abychom také konečně něco změnili. Soupeř se dostal na koně a my o výhru přišli," litoval White. "V útoku jsme neměli dostatečný pohyb a ani jsme se tolik nesnažili chodit do koše. Domácí odvedli skvělou práci v obraně, mimo jiné i na mě. Neměl jsem míče ani příležitosti skórovat," konstatoval Horford, jenž alespoň doskočil osm míčů. Pouhé dva body dali ze základní pětky také Marcus Smart a Robert Williams.

Oba celky proměnily 15 trojek z 37 pokusů, Warriors nicméně stříleli z pole s úspěšností 45 procent, zatímco Celtics proměnili jen 37 procent střel. Hosté navíc ztratili 19 míčů a povolili z nich Warriors vytěžit 33 bodů a také se nechali přehrát ve vymezeném území jednoznačně 24:40.

Golden State - Boston 107:88 (31:30, 52:50, 87:64) Nejvíce bodů: Curry 29, Poole 17, Looney 12, Thompson a Wiggins po 11 - Tatum 28, Brown 17, White 12. Stav série: 1:1.