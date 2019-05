Basketbalisté Golden State jsou popáté za sebou ve finále NBA

Basketbalisté Golden State se popáté za sebou probojovali do finále NBA. Obhájci titulu v semifinále i v oslabené sestavě porazili Portland 4:0 na zápasy a zopakovali prvenství v Západní konferenci. Na snímku hráči s trofejí.

Basketbalisté Golden State se popáté za sebou probojovali do finále NBA. Obhájci titulu v semifinále i v oslabené sestavě porazili Portland 4:0 na zápasy a zopakovali prvenství v Západní konferenci. Na snímku hráči s trofejí. ČTK/AP/Craig Mitchelldyer

Portland - Basketbalisté Golden State se popáté za sebou probojovali do finále NBA. To se v historii soutěže dosud povedlo jen Bostonu, který byl v šedesátých letech ve finále dokonce desetkrát v řadě. Obhájci titulu v semifinále i v oslabené sestavě porazili Portland 4:0 na zápasy a zopakovali prvenství v Západní konferenci, pondělní čtvrtý duel vyhráli na palubovce soupeře 119:117 po prodloužení. Stephen Curry a Draymond Green k tomu přispěli oba ziskem triple doublu.

Warriors opět chyběli zranění Kevin Durant a DeMarcus Cousins. Navíc se k nim přidal i zkušený veterán Andre Iguodala. Přesto se týmu trenéra Steva Kerra povedlo opět otočit vývoj zápasu. Ve třetím duelu zvládli obrat poté, co prohrávali o 18 bodů, tentokrát byli ve třetí čtvrtině pozadu o 17.

"I přesto, že jsme postrádali tři důležité hráče, jsme to dokázali. Všichni zabrali, aby chybějící kluky nahradili," řekl Curry. "Na finále se snad KD (Durant) a DeMarcus (Cousins) vrátí a budeme si moci nasadit další prsten šampionů," dodal.

Od stavu 95:78 pro Blazers předvedli hosté šňůru 12:0, na které se dvěma trojkami podílel Curry, a Warriors se vrátili do hry. Dvě minuty před koncem pak trojkou srovnal Klay Thompson, a jelikož v posledních 108 sekundách už nikdo nedokázal skórovat, šlo se do prodloužení. V něm dal klíčovou trojku Green, když 40 sekund před koncem zvýšil na rozdíl čtyř bodů. Na to Portland už neměl odpověď.

Green nakonec zaznamenal 18 bodů, 14 doskoků a 11 asistencí, Curry předvedl 37 bodů, 13 doskoků a 11 asistencí. Dosud se nikdy nestalo, aby v play off dva spoluhráči dosáhli v jednom utkání na triple double. Za Portland dal 28 bodů Damian Lillard, který se v semifinále potýkal s poraněnými žebry. Pivot Meyers Leonard si 30 body vytvořil nové osobní maximum.

Curry ve čtvrté čtvrtině minul jeden trestný hod a přerušil svoji unikátní sérii. Do té doby v play off v závěrečných hracích obdobích a prodlouženích proměnil 81 trestných hodů v řadě.

Warriors mohou získat už čtvrtý titul za posledních pět let. Poprvé ale o něj budou bojovat proti jinému soupeři než Clevelandu, který s nimi byl v posledních čtyřech finále. O titul ve Východní konferenci tentokrát bojují Milwaukee a Toronto, po třech zápasech má americký tým navrch nad kanadským v poměru 2:1.

Finále Západní konference play off NBA - 4. zápas:

Portland - Golden State 117:119 po prodl., konečný stav série 0:4.