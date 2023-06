Basketbalisté Denveru oslavili triumf v NBA v ulicích města

Denver - Tři dny po zisku premiérového titulu v NBA oslavili basketbalisté Denveru historický úspěch s fanoušky. Jízdu hráčů Nuggets v čele s hvězdným Nikolou Jokičem sledovaly v ulicích města tisícovky příznivců.

Fotogalerie

"Tohle je paráda, je to neuvěřitelné. Nikdy by mě nenapadlo, že něco takového zažiju," řekl pivot Aaron Gordon. "Mám šílený nápad. Pojďme to zažít znovu. Chci prožít další slavnostní jízdu," přidal trenér Michael Malone.

Hráče Nuggets vezl požární vůz, Jokič, který byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem finálové série, měl s sebou dceru Ongjenu. Pro Denver šlo o druhou mistrovskou jízdu během dvou let, loni v ulicích města slavili triumf v NHL hokejisté Colorada.

Kaňkou na slavnostní atmosféře bylo zranění policisty, kterého požární vůz srazil těsně před koncem cesty. Podle médií byl policista s vážným zraněním nohy okamžitě převezen do nemocnice a jeho stav je stabilizovaný.