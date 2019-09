Basketbalisté deklasovali Brazílii a budou hrát o čtvrtfinále

Šen-čen (Čína) - Čeští basketbalisté na mistrovství světa v Číně v úvodním utkání osmifinálové skupiny deklasovali 93:71 Brazílii a udrželi šanci na postup do čtvrtfinále. O místo mezi nejlepšími osmi celky si zahrají v pondělí proti Řecku.

"Hrajeme dobrý basketbal, skvěle si dáváme míč. Chemie v týmu funguje. A jak pořád říkám, máme velká srdce. Jsme připraveni, hráči dělají to, co po nich chceme. Často ještě víc. A hrajeme beze strachu z jakýchkoli velkých jmen. To je hodně důležité," prohlásil trenér Ronen Ginzburg po třetí výhře českého týmu na turnaji za sebou.

Jeho výběr si přenesl herní pohodu z dějiště základní skupiny Šanghaje i do Šen-čenu a Brazilce k ničemu nepustil. Na vysokém vítězství se 20 body, sedmi doskoky a devíti asistencemi podílel Tomáš Satoranský, zatímco pivot Ondřej Balvín se ziskem 15 bodů a 11 doskoků zaznamenal ve druhém utkání po sobě double double.

"Je hodně emocí na tomto turnaji a užíváme si každou vteřinu. Jsem rád, že to můžeme takto prodloužit a být další dny v souboji o čtvrtfinále. Kdyby mi někdo řekl, že budu hrát v pondělí s Řeckem o čtvrtfinále, tak mu neuvěřím nikdy. Je neskutečné, co se tady pro nás zatím děje. Musíme se znovu připravit a zůstat hladoví. To je to nejdůležitější," řekl Satoranský.

Češi měli od začátku utkání pod kontrolou, ani jednou neprohrávali a nakonec osmnáctinásobného účastníka šampionátu porazili o 22 bodů. Velkou zásluhu na tom měla i pevná obrana, která v prvních třech čtvrtinách dovolila soupeři maximálně 16 bodů.

Díky vysokému náskoku si Ginzburg mohl dovolit v závěru nasadit i hráče, kteří si dosud na šampionátu příliš nezahráli. Jediným stínem na důležitém vítězství bylo zranění Blakea Schilba, který si ve třetím dějství vyvrknul kotník a do hry se už nevrátil.

"Po poradě s lékařem to vypadá, že by kotník neměl mít zlomený, i když to vypadalo hodně ošklivě. Ale rozhodne až nemocniční vyšetření, kam míří rovnou z arény. Do dvou hodin bychom měli být chytřejší. Držíme palce, aby to nebylo nic vážného. Doufejme, že je to jen výron, který snad nebude nijak velký," řekl manažer českého týmu Michal Šob.

Česká reprezentace, která na mistrovství startuje poprvé od účasti Československa v roce 1982, si o postup do čtvrtfinále zahraje proti Řecku v sestavě s nejužitečnějším hráčem NBA Janisem Adetokunbem. Utkání je na programu v pondělí od 10:30 SELČ.

Češi proti Brazílii hráli o výši skóre. Pokud by Řecko dnes prohrálo s USA, mohli by si totiž dovolit prohrát v pondělí i o 11 bodů a slavit postup. "Víme, o co hrajeme příští zápas s Řeckem, a chtěli jsme vyhrát o co nejvíc. Nakonec to bylo o 22 bodů, takže se nám to z určitého hlediska podařilo," dodal Balvín.

Osmifinálová skupina K (Šen-čen):

ČR - Brazílie 93:71 (20:16, 45:32, 65:46)

Sestava ČR:

Satoranský 20, Balvín 15, Bohačík 12, Hruban 8, Kříž 6 - Auda 14, Schilb 6, Pumprla, Peterka oba 5, Šiřina 2, Vyoral, Palyza oba 0.

Nejvíce bodů soupeře: Benite 12, Huertas, Barbosa oba 11.

Fauly: 13:19. Trestné hody: 18/13 - 10/9. Trojky: 8:8. Doskoky: 39:28.

14:30 USA - Řecko.

Tabulka:

1. ČR 4 3 1 340:311 7 2. Brazílie 4 3 1 336:338 7 3. USA 3 3 0 279:204 6 4. Řecko 3 2 1 266:236 5