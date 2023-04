Basketbalisté Děčína porazili Ostravu ve čtvrtfinále i podruhé, Ústí srovnalo

Praha - Basketbalisté Děčína porazili Ostravu doma i podruhé a po dnešním vítězství 92:78 se ve čtvrtfinále ligového play off ujali vedení 2:0 na zápasy. Ústí uspělo 96:83 v Pardubicích a srovnalo na 1:1. Hraje se na čtyři vítězství.

Ostrava držela s Děčínem krok jen v první čtvrtině, po které prohrávala o pět bodů. Poté Severočeši získali utkání pod kontrolu, největší zásluhu na tom měl především nejlepší střelec zápasu Ty Nichols, který dal 23 bodů.

Děčín navázal na vítězství 84:74. Nyní se série přesune do Ostravy, kde se bude hrát v úterý a ve středu. "Byl to úplně jiný zápas než ten včerejší. Trefovali jsme trojky, dali jsme jich čtrnáct, a to rozhodlo," uvedl v tiskové zprávě trenér Děčína Tomáš Grepl.

"Bohužel jsem nehráli s takovým zápalem, jaký se hodí pro play off. Nešlo nám to střelecky a nechali jsme se přeskákat, což se nám s naší podkošovou sestavou nesmí stát," přidal kouč Ostravy Adam Choleva.

Ústí po vyrovnaném prvním poločase rozhodlo o výhře ve třetí čtvrtině, kterou ovládlo 26:16. Hostující Sluneta vedla až o 18 bodů a před dvojicí domácích zápasu příští týden oplatila domácím páteční porážku 77:87.

Čtvrtfinále play off basketbalové ligy mužů - 2. zápasy: Děčín - Ostrava 92:78 (26:21, 48:38, 69:58) Nejvíce bodů: Nichols 23, Svoboda, Walton po 18 - Morgan 16, Majerčák 14, Mathon 13. Stav série: 2:0. Pardubice - Ústí nad Labem 83:96 (17:22, 42:48, 58:74) Nejvíce bodů: Čolak 23, Dickerson 14, Štěrba, Švrdlík, Vyoral, Pekárek po 9 - Svejcar 24, Martin 21, Johnson 14. Stav série: 1:1.