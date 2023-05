Basketbalisté Děčína porazili Opavu 89:67 a snížili stav finálové série na 1:2

Děčín - Basketbalisté Děčína vyhráli třetí finále ligy doma nad Opavou 89:67 a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Svěřenci trenéra Tomáše Grepla odmítli korunovaci soupeře a vynutili si čtvrtý duel, který budou ve čtvrtek hostit Slezané. K vítězství Severočechů přispěl 33 body Matěj Svoboda, s 23 body mu sekundoval Ty Nichols, jemuž o jednu asistenci unikl double double. Opavě nepomohlo k poslednímu kroku k historicky pátému titulu a prvnímu od roku 2003 ani 21 bodů kapitána Jakuba Šiřiny.

Fotogalerie

Souboj celků, z nichž jeden nahradí na trůnu po 18 triumfech v řadě Nymburk, tak bude pokračovat. "Nejsme Nymburk, v téhle pozici jsme poprvé a je vidět, že ve druhém poločase to na nás dolehlo. Soupeř v něm byl jednoznačně lepší. Excelentní výkony Svobody a Nicholse..., ti dva hráči stačili, u nás Šířa (Šiřina) byl na všechno sám. Takhle se nedá vyhrát," řekl trenér Opavy Petr Czudek. "Vy jste si mysleli, že to Válečníci položí, my vyhrajeme 3:0 a pojedeme vesele domů? To je souboj dvou věčných vyzyvatelů Nymburka, kteří finále hráli a nikdy nevyhráli. Tíha tady je. Musíme se oklepat, zregenerovat, sebrat všechny síly, abychom to doma urvali," pokračoval kouč Slezanů.

Děčín nastoupil bez opor Anthonyho Waltona a kapitána Tomáše Pomikálka, kteří sice dohráli se zraněním nedělní druhý zápas v Opavě, ale jsou dlouhodobě mimo hru. Slezané už za necelé čtyři minuty unikli do náskoku 15:6 a deseti body se na tom podílel Šiřina. Dal dvě trojky a další přidal Martin Gniadek.

Domácí pak sice snížili na 22:23, ale Radovan Kouřil šestou trojkou Opavy z deseti pokusů zakončil první čtvrtinu. Hosté znovu získali osmibodový náskok, navíc dokázali vždy odpovědět na snížení a stejně jako v první čtvrtině šli dvakrát do rozdílu o devět bodů. Děčín ale do poločasu předvedl šňůru 7:0 výhradně díky Svobodovi a zkorigoval stav na 42:44.

"Na to, jak jsme hráli špatně v prvním poločase, hlavně co se týče nějaké extra play off energie, tak jsme rádi, že to bylo jen o dva body. V útoku, i když jsme netrefili vůbec nic, tak jsme byli schopní nastřílet přes 40 bodů. V druhém poločase už ta energie byla naprosto v pořádku. V nějaký delších pasážích druhého poločasu jsme byli lepší tým, výsledek hovoří za všechno. Víme, je to jen jeden bod, ale my jsme do Opavy sérii chtěli vrátit, to se nám povedlo. Zítra zregenerujeme, pojedeme do Opavy a budeme se tam rvát ve čtvrtém zápase," uvedl kouč Děčína Grepl.

Po pauze sérii natáhli Filip Kroutil, Dontae Bruner a Igor Josipovič a bylo z toho vedení 48:44 a vůbec první od úplného úvodu, kdy Severočeši byli dvakrát v těsném náskoku. Opavanům se nedařila střelba z dálky a nabrali i sedmibodovou ztrátu. Mohli se ale stále spoléhat na Šiřinu a špatnou bilanci týmu z trestných hodů vylepšil Radek Farský, který snížil na 53:54. Tentokrát dokonce desetibodovou sérií na to ale odpověděl Svoboda a týmovou ještě o další dva body natáhl Petr Macháč.

Macháč potom po dvou neproměněných trestných hodech dostal v souboji loktem od Gniadka, jehož srazil k zemi Kroutil, pro kterého kvůli tomu zápas skončil diskvalifikací. Macháč si ledoval obličej a do hry už nezasáhl. Grepl nechtěl spekulovat, jestli přijde kvůli dodatečnému trestu i o Kroutila. "Svůj názor mám. My víme, kdo u toho byl, když se naši dva hráči v Opavě zranili. Uvidíme, co se stane. Já na to nemám žádný vliv, tak se k tomu nechci vyjadřovat," uvedl Grepl.

Děčín se vyrovnal i s dalším oslabením zúžené rotace a díky trojce Tomáše Jansy v 32. minutě unikl už na rozdíl 13 bodů. Šiřina sice první opavskou trojkou od první čtvrtiny snížil na 60:70, ale hosté se na obrat nezmohli. Domácí tým navýšil náskok dokonce dvakrát až na 24 bodů a Opava už výsledek jen mírně zkorigovala.

"Děčín už se několikrát dokázal semknout a hraje se jim líp. Vědí, že nemají co ztratit a za druhé je nemá kdo vystřídat. Někdy rotace, neříkám, že je na škodu, ale my rotovali deset lidí a nebylo to znát. Když jste v euforii, lítáte po hřišti. A když to na nás dolehlo, nehráli jsme kolektivně, nepůjčili jsme si balon," podotkl Czudek. Doufá teď, že jeho tým uspěje doma. "Pokud budeme hrát jako dneska, může proti nám hrát jeden Válečník a stejně nás porazí. To není o tom, jestli tam bude Karel nebo Pavel. Je to o tom si uvědomit, jak my chceme hrát, a ne aby nás donutil soupeř k tomu, co jsme předvedli. První půlka oukej, druhá nebyla dobrá," dodal Czudek.

Děčín - Opava 89:67 (22:26, 42:44, 65:53)

Nejvíce bodů: Matěj Svoboda 33, Nichols 23, Josipovič 8 - Šiřina 21, Kouřil 13, Mokráň 8. Fauly: 25:32. Trestné hody: 31/22 - 29/14. Trojky: 7:7. Doskoky: 46:33. Stav série: 1:2.