Basketbalisté Děčína poprvé ovládli Český pohár, ve finále porazili Brno 87:74

Praha - Basketbalisté Děčína slaví historický triumf v Českém poháru. Ve finále v Praze na Královce zdolali aktuálního ligového lídra Brno 87:74. Bronz získal Kolín, který v utkání o 3. místo porazil Ústí nad Labem 92:89.

Děčín se stal šestým klubem, který dokázal Český pohár vyhrát. Dosud triumfovaly patnáctkrát Nymburk, který tentokrát vypadl ve čtvrtfinále s Brnem, šestkrát Opava, pětkrát Nový Jičín, dvakrát Pardubice a jednou Prostějov. Vítěz poháru získal 80 tisíc korun a další celky v pořadí vždy o 20 tisíc méně.

Dosavadními největšími úspěchy Děčína v poháru byla tři stříbra z let 2012, 2015 a 2016. Druhý byl také čtyřikrát v lize (2015, 2016, 2017, 2019).

"Pocit, že můžu být jako trenér u první velké trofeje pro děčínský klub, je krásný. Za vším, co se podaří vyhrát, stojí obrovské množství dřiny, potu, slz a odříkání. Oba zápasy tu byly nesmírně těžké, ale my si na tenhle víkend schovali ty nejlepší možné výkony," řekl trenér Tomáš Grepl. "Pro mě to je obrovský úspěch, ale vůbec nejvíc si ho zaslouží náš generální manažer Lukáš Houser, který je v klubu přes dvacet let a on bude dneska hrozně šťastný," dodal.

Severočechy dovedl ve finále k vítězství před 1365 diváky 27 body nejlepší střelec zápasu Matěj Svoboda. Nejužitečnějším hráčem Final Four se stal Američan Ty Nichols z vítězného týmu, který proti Brnu dal 18 bodů a přidal osm asistencí. Poraženým nestačilo ani 23 bodů Randyho Culpeppera.

Po přetahované v úvodu finále poslal v 5. minutě Děčín trojkou do vedení 14:12 Svoboda a Severočeši už náskok nepustili. Na přelomu první a druhé čtvrtiny ovládli pasáž hry 15:2 a měli rázem k dobru 16 bodů. Do konce prvního poločasu navýšili vedení už na 45:27, třetinu bodů Děčína obstaral Svoboda.

Ve 22. minutě posunul třetí tým ligové tabulky košem s proměněným trestným hodem do vedení o 19 bodů Igor Josipovič. Brňané se nejvíce přiblížili ještě ve třetí čtvrtině po smeči Richarda Bálinta na 60:69. Závěr zápasu už si Děčín pohlídal.

Basket Brno útočil na první triumf od založení klubu v roce 2012. Loni získal bronz v lize a v poháru skončil čtvrtý. "Nevím, jestli jsme byli favoritem. Pro nás to bylo první finále," uvedl kouč Lubomír Růžička. "Nezvládli jsme první poločas v hlavách. Byli jsme příliš svázaní. Nehráli jsme svou hru. Děčín perfektně útočně doskakoval, my jsme byli hrozně slabí na obranném doskoku. K tomu nám pak chybí naše rychlá přechodová fáze a jednoduché body. Děčín byl lepší, a proto slaví," řekl.

Kolín se na stupně vítězů v poháru dostal podruhé, v roce 2021 podlehl ve finále Nymburku. Medvědy dovedl k bronzu s 28 body nejlepší střelec zápasu Rashard Odomes. Vedle americké opory se prosadil také Adam Číž 24 body a double double převedl s 13 body a 12 doskoky slovenský pivot Jakub Petráš.

Ústecké Slunetě, která vedla ve třetí čtvrtině už o 10 bodů, nestačily ani výkony Američanů Tonyho Hickse (23 bodů) a Krise Martina (21). Do rozhodujícího náskoku 88:85 dostal Kolín 70 sekund před koncem trojkou Litevec Džiugas Slavinskas.

"Je to skvělé, protože jinak neprožíváme nejlepší období. Tohle je taková perfektní náplast na to, jak se cítíme a jakou máme formu," řekl Číž. "Dneska jsme to vydřeli. Byl to obrovský balvan. Myslím, že to slyší až v Holešovicích," dodal rozehrávač osmého týmu ligové tabulky.

"Rozhodly individuální výkony. Odomes hrál velmi dobře v prvním poločase. Já jsem trefil nějaké střely, v závěru dal Slavinskas důležitou trojku. Dneska to nebylo o velkých systémech. Rozhodlo srdce. Ne, že by ho Ústí nemělo, ale na konci jsme měli prostě trochu víc štěstí," dodal Číž.

Finálový turnaj Českého poháru basketbalistů v Praze:

Finále:

Brno - Děčín 74:87 (18:23, 27:45, 50:62)

Nejvíce bodů: Culpepper 23, Chatman 17, Bálint 11 - Svoboda 27, Nichols 18, Pomikálek 12.

O 3. místo:

Ústí nad Labem - Kolín 89:92 (22:20, 50:49, 72:69)

Nejvíce bodů: Hicks 23, Martin 21, Svejcar 19 - Odomes 28, Číž 24, Petráš 13.