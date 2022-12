Basketbalisté Dallasu v NBA díky 51 bodům ve třetí čtvrtině porazili Lakers

New York - Basketbalisté Dallasu v NBA porazili 124:115 Los Angeles Lakers. K výhře Mavericks pomohla především třetí čtvrtina, ve které díky 51 bodům otočili skóre.

Dallas se rozjížděl pomalu a ještě v úvodu třetího dějství prohrával o 12 bodů. Pak ale domácí zabrali a dali 51 bodů, což se ve vánočním programu ligy ještě nikdy nikomu během jedné čtvrtiny nepodařilo.

"Nejprve jsme se museli zbavit nervozity, někteří kluci na Vánoce ještě nehráli. Ale ve výsledku jsme příležitost pořádně využili," řekl Tim Hardaway, jenž nasbíral 26 bodů včetně šesti trojek. Luka Dončič přidal 32 bodů, Christian Wood 30. Lakers nestačilo 38 bodů LeBrona Jamese.

Velká oslava propukla v Bostonu, kde domácí rozdrtili konkurenta v boji o první příčku ve Východní konferenci Milwaukee 139:118. Výrazně tomu pomohlo duo Jayson Tatum, jenž nastřádal 41 bodů a Jaylen Brown s 29 body.

Boston v duelu prohrával pouze o dva body a trefil 19 z 39 trojek. Oba jeho lídři dohromady posbírali 12 doskoků a devět asistencí a pomohli týmu upevnit si bilanci na čele východu na 24-10. Druzí jsou právě Bucks, kteří ztrácejí na vedoucí tým 1,5 utkání.

V poslední čtvrtině se oba celky dostaly do strkanice poté, co Adetokunbo skončil kvůli Brownovi na zemi. Poté vstal a protihráče strčil do zad, což sudí ocenili technickou chybou.

Memphisu nestačil výkon Ja Moranta, jenž zaznamenal 36 bodů, osm asistencí a sedm doskoků, a na hřišti Golden State podlehl 109:123. Domácí táhl při absenci Stephena Curryho Jordan Poole s 32 body.

Triumf 119:112 po zlepšené druhé půli si připsala Philadelphia, jež vyhrála v New Yorku. Lídry týmu byli Joel Embiid s 35 body a osmi doskoky nebo James Harden s 29 body a 13 asistencemi.

Až do prodloužení se dostal poslední zápas vánočního programu, v němž Denver porazil Phoenix 128:125 i díky skvělému Nikolovi Jokičovi, jenž nasbíral triple double za 41 bodů, 15 doskoků a 15 asistencí.

Výsledky NBA

Boston - Milwaukee 139:118, Dallas - LA Lakers 124:115, Denver - Phoenix 128:125 po prodl., Golden State - Memphis 123:109, New York - Philadelphia 112:119.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 34 24 10 70,6 2. Brooklyn 33 21 12 63,6 3. Philadelphia 32 20 12 62,5 4. New York 34 18 16 52,9 5. Toronto 33 15 18 45,5

Centrální divize:

1. Milwaukee 33 22 11 66,7 2. Cleveland 34 22 12 64,7 3. Indiana 33 17 16 51,5 4. Chicago 32 14 18 43,8 5. Detroit 35 8 27 22,9

Jihovýchodní divize:

1. Atlanta 33 17 16 51,5 2. Miami 33 16 17 48,5 3. Orlando 34 13 21 38,2 Washington 34 13 21 38,2 5. Charlotte 33 9 24 27,3

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 32 20 12 62,5 New Orleans 32 20 12 62,5 3. Dallas 34 18 16 52,9 4. San Antonio 32 10 22 31,3 5. Houston 32 9 23 28,1

Severozápadní divize:

1. Denver 32 21 11 65,6 2. Utah 35 19 16 54,3 3. Portland 33 17 16 51,5 4. Minnesota 33 16 17 48,5 5. Oklahoma City 33 14 19 42,4

Pacifická divize:

1. LA Clippers 34 19 15 55,9 Phoenix 34 19 15 55,9 3. Sacramento 31 17 14 54,8 4. Golden State 34 16 18 47,1 5. LA Lakers 33 13 20 39,4