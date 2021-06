Basketbalisté Clippers porazili v sedmém utkání 1. kola play off NBA Dallas

Utkání 1. kolo play off NBA, Západní konference - 7. zápas LA Clippers - Dallas. Zleva basketbalista Los Angeles Clippers Kawhi Leonard, vpravo Luka Dončič z Dallas Mavericks

New York - Basketbalisté Los Angeles Clippers zvládli rozhodující sedmé utkání série play off NBA proti Dallasu a po výhře 126:111 postoupili do semifinále Západní konference. V neděli je proti Mavericks táhl Kawhi Leonard s 28 body, 10 doskoky a devíti asistencemi. Ve druhém zápase večera už rozehrála Philadelphia sérii 2. kola s Atlantou, které po dramatu v úvodním domácím duelu překvapivě podlehla 124:128.

Clippers si proti Dallasu pomohli padesátiprocentní úspěšností střelby a také 20 trojkami, přičemž tolik jich ještě v sedmém utkání v historii ligy žádný tým nenastřílel. Leonardovi pomohli s 23 body Marcus Morris a s 22 body, 10 přihrávkami a šesti doskočenými míči Paul George. "Skvělé vítězství, které o našem týmu dost vypovídá," řekl po zápase trenér Clippers Tyronn Lue.

Hvězdě Dallasu Lukovi Dončičovi, ve věku 22 let nejmladšímu hráči, který kdy v sedmém utkání nastřílel alespoň 40 bodů (celkem zaznamenal 46 bodů, 14 asistencí a sedm doskoků), sekundoval Dorian Finney-Smith s 18 body a 10 doskoky. Šestnáct bodů a 11 doskočených míčů si připsal Kristaps Porzingis. Dallas přeskákal soupeře 47:35, ale trefil jen 10 z 36 trojek a zahodil šest šestek.

"Porážku koušeme těžce, pochopitelně jsme se stejným soupeřem znovu prohrát nechtěli," uvedl Dončič s narážkou na loňskou sérii prvního kola, po níž se rovněž radovali Clippers. "Cítíme, že jsme měli vyhrát a postoupit. Problém je, že jsme zkrátka nedokázali uspět doma," konstatoval Finney-Smith.

Zatímco lavička Mavericks nastřílela pouze šest bodů, domácí spoléhali na dva náhradníky ve formě: Terance Mann zaznamenal 13 bodů, Luke Kennard 11 bodů. Clippers se ve druhém kole play off utkají s jedničkou západu Utahem.

Velké drama nabídl úvodní duel mezi nejlepším týmem Východní části Philadelphií a pátou Atlantou, který Hawks vyhráli 128:124. V zápase překvapivě vedli až o 26 bodů, druhou půli však Sixers vyhráli 70:54 a dokázali duel zdramatizovat. Dostali se dvakrát na dostřel tří bodů, víc už ale nestihli.

„Díky bohu, že jsme vedli až o dvacet bodů,“ oddechl si po zápase Kevin Huerter, jenž se postaral o 15 bodů. Atlantu táhl tradiční lídr Trae Young s 35 body a 10 asistencemi, po 21 bodech přidali John Collins a Bogdan Bogdanovič, jenž navíc proměnil 41 sekund před koncem těžkou a velmi důležitou trojku.

„Naše sebevědomí je obrovské. Hrajeme jeden pro druhého, jsme soustředění, ale zároveň si basket užíváme,“ těšilo Younga. Jeho tým v duelu trefil 20 trojek ze 47 pokusů a ani mu tak nevadilo méně doskoků (35:41), asistencí (23:25), zisků (10:12), bloků (3:5) nebo bodů z vymezeného území (40:58).

Sixers, kteří mimo jiné zahodili 11 trestných hodů z 35, táhl po jednozápasové absenci kvůli poranění menisku Joel Embiid, jenž se postaral o 39 bodů a devět doskočených míčů. Seth Curry přidal 21 bodů a Tobias Harris 20. Ben Simmons si připsal 17 bodů, ale z šestek uspěl jen ve třech případech z deseti.

"Hned na začátku zápasu jsme od soupeře dostali tvrdý direkt přímo do obličeje," uvedl trenér Philadelphie Doc Rivers. "Byl mnohem fyzičtější a agresivnější." Druhý duel se v hale Sixers, kam se na první duel přišla podívat největší tamní návštěva sezony 18.624 lidí, hraje v úterý.

Výsledky play off NBA

1. kolo

Západní konference - 7. zápas:

LA Clippers - Dallas 126:111 (konečný stav série 4:3).

2. kolo:

Východní konference - 1. zápas:

Philadelphia - Atlanta 124:128.