Basketbalisté chtějí znepříjemnit Litvě boj o postup na ME

Vilnius - Čeští basketbalisté se v sobotu pokusí proti Litvě ukončit sérii tří porážek v kvalifikaci na mistrovství Evropy. V "bublině" ve Vilniusu budou hrát zápas, který původně měli hostit doma. O posun z posledního místa skupiny C budou svěřenci trenéra Ronena Ginzburga usilovat jako jistý účastník šampionátu také v pondělí proti Belgii. Oba jejich soupeři bojují o postup.

"Není žádné tajemství, že jsou to velice silní soupeři a přijeli s nejlepšími hráči, s jakými mohli. Mají vysoké hráče a atletické týmy. Oba jsou pod tlakem, hlavně Litva, která potřebuje vyhrát oba zápasy a hlavně ten druhý (s Dánskem). Myslím, že i kdybychom byli v plné sestavě, tak by to byli těžcí soupeři. Ale budeme se snažit předvést to nejlepší," řekl Ginzburg.

Musí se vyrovnat s absencí několika opor. "Vítězství nebo prohra je na druhém místě, my do toho chceme dát to nejlepší. Mladí hráči získají další zkušenosti a ti, kteří nehráli tolik minut, tak je dostanou. Dostanou prostor, ať bychom to chtěli nebo ne, taková je situace. Proti takovým týmům se nedá hrát na pět, šest, sedm hráčů, je potřeba větší rotace. Je to pro ně těžká mise, ale musíme nechat hřišti všechno," podotkl Ginzburg.

Češi vstoupili do kvalifikace loni v únoru v Pardubicích výhrou nad Dánskem 75:71 a následně podlehli ve Vilniusu Litvě 89:97. V listopadu na stejném místě už v "bublině" nestačili na Belgii 62:90 a Dánsko 90:91. "Minule to s nimi byl vyrovnaný zápas, teď mají lepší soupisku, protože pro ně je to důležité," uvedl Ginzburg.

Výjimečný byl loňský zápas s Litvou pro křídelníka Radka Farského z Brna, který si v něm odbyl premiéru v reprezentaci a připsal si i první dva body. "Sem tam si na to vzpomenu, že se to odehrálo tady ve Vilniusu. Jak už jsem ale tehdy řekl, tak doufám, že to nebyly moje poslední body. Snažím se hledět víc dopředu, abych dal víc bodů než jen ty dva," řekl Farský.

Zápasy ve Vilniusu pro něj mají zvláštní náboj. "Všeobecně haly v Litvě pro mě mají kouzlo. Litvu beru jako basketbalovou Mekku. Hrozně rád se sem vracím. Dělal jsem si srandu, že už jsem tu jako doma. Je to moje nejnavštěvovanější země. Už jsem tu byl asi dvanáctkrát. K litevským hráčům jsem vzhlížel od malička, ať je to Kalnietis, Kuzminskas nebo další. Chci se s nimi v sobotu poměřit," připojil Farský.

I přes jistotu postupu si uvědomuje důležitost zápasů. "Může se zdát, že zdánlivě o nic nejde, ale vůbec to tak není. Do těch zápasů musíme jít naplno, abychom po mistrovství světa potvrdili naše postavení," řekl.

"Zatím jsem tady jeden z těch nejmladších. Beru to tak, abych získával zkušenosti, načuchl k tomu a třeba časem se vypracoval do takových pozic, v jakých jsou teď Vojta Hruban nebo Jarda Bohačík. Všechno má svůj čas. Teď se od nich snažím získat, co jde, a přenést do své hry v klubu," dodal Farský, jehož cílem je dostat se do týmu pro olympijskou kvalifikaci, která se bude hrát na přelomu června a července v kanadské Victorii.