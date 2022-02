Basketbalisté chtějí v odvetě s Bulhary ukončit sérii porážek a vrátit se do hry

Praha - Na čtvrtý pokus se pokusí čeští basketbalisté konečně uspět v kvalifikaci o postup na mistrovství světa v roce 2023. V odvetě s Bulhary po čtvrteční porážce v Botevgradu 70:79 potřebují navíc zvítězit minimálně o deset bodů, aby měli ve čtyřčlenné skupině nadále ve svých rukách boj o tři postupová místa do další fáze. O řadu opor oslabený výběr kouče Ronena Ginzburga nastoupí ke klíčovému duelu v neděli od 19:00 v Pardubicích. Účastníci loňských olympijských her v Tokiu doufají, že jim k prvnímu úspěchu v sezoně pomohou i fanoušci v hledišti.

"Tým není v takové síle, v jaké by mohl být. I když jsme s Bulharskem prohráli, tak si nemyslím, že by to byl ošklivý zápas na koukání, přestože pro nás nedopadl dobře. Věřím, že doma s podporou fanoušků to bude opačně a budeme mít tu trošku navrch, která zlomí zápas v náš prospěch a konečně tu sérii zlomíme. Hlavně můžu slíbit to, že na hřišti necháme všechno, protože to je jediné, co v tuhle chvíli můžeme dělat," řekl kapitán Vojtěch Hruban.

Vedle rozehrávačů Tomáše Satoranského a Víta Krejčího působících v NBA chybí v týmu pivoti Patrik Auda a Ondřej Balvín, kteří hrají v Japonsku, i Jan Veselý z euroligového Fenerbahce a také zranění křídelní hráči Jaromír Bohačík, Lukáš Palyza a David Jelínek.

Češi v listopadu podlehli v Sarajevu Bosně a Hercegovině (90:97) a v Opavě Litvě (66:74) a jsou po polovině programu základní skupiny F jediní bez výhry. Bulhaři uspěli poprvé, Bosna a Hercegovina má dvě výhry a Litva bez zaváhání vede. Pokud Češi v Pardubicích vyhrají minimálně o deset bodů, půjdou do červencového finiše se stejným ziskem jako Bulharsko, ale s lepší bilancí ze vzájemných zápasů. Při nižší výhře už by se museli spoléhat na vývoj v dalších zápasech. Při porážce by zůstala naděje jen v takovém případě, že by všechny zápasy prohrála Bosna a Hercegovina, s kterou by Ginzburgův tým musel smazat sedmibodovou ztrátu v domácí odvetě a pak by ještě musel vyhrát i v Litvě.

"Nemá cenu teď řešit, jestli to musí být o devět bodů, o jedenáct nebo o jeden. Abychom si udrželi šanci na postup, tak potřebujeme zvítězit. Bude to hodně důležitý zápas. Ukázali jsme, že proti nim můžeme uspět, když vyřešíme některé nedostatky a nebudeme mít tolik ztrát, z kterých dali dvacet bodů. Všechno je otevřené. Máme hodně limitů, ale zkusíme se z toho zápasu poučit, už to tam bylo vidět v druhé půli," prohlásil Ginzburg.

V Pardubicích se podle něj musí tým vyvarovat především ztrát. "Některé byly hodně naivní, zbytečné. Občas jsme je navíc nechávali střílet hodně jednoduché trojky. Tohle byly ty hlavní problémy. Ve třetí čtvrtině už jsme je nechali dát jen jedenáct bodů, ale sami jsme jich potřebovali dát víc než sedmnáct. Tohle je prostě cena, kterou musíte zaplatit, když nasadíte hráče, kteří ještě třeba nemají tolik zkušeností z takové úrovně," uvedl Ginzburg.

Strůjcem výhry Bulharska byl naturalizovaný Američan Dee Bost z Galatasaraye, který zaznamenal 24 bodů, šest asistencí a pět doskoků. "Občas se nám ho dařilo dobře bránit, v tom jsme ale potřebovali pokračovat. Bylo to především o nás samotných, měli jsme být soustředěnější," podotkl Ginzburg.

Doufá, že z povolené kapacity pardubické arény 4500 diváků přijde tým podpořit co nejvíce příznivců. "V Pardubicích jsme nehráli už dlouho. Vždycky je tam skvělá atmosféra a věřím, že nás fanoušci přijdou podpořit, přestože nejsme v plném složení. Bylo by to příjemné. Vždycky nám fanoušci v Pardubicích dodávají energii," těšil se izraelský kouč s českým pasem na návrat do Pardubic, kde národní tým hrál naposledy před dvěma roky kvalifikaci ME s Dánskem.

Pivot Luboš Kovář věří, že českým tým Bulhary v odvetě dvouciferným rozdílem porazí. "V Bulharsku se nám absolutně nepodařila druhá čtvrtina, toho se musíme vyvarovat. Když si pohlídáme jejich stěžejní hráče, nebudeme mít takové výpadky a vyvarujeme se ztrát, kterých jsme měli strašně moc, tak je porazíme a je obrovská šance, že to bude o deset a víc," prohlásil Kovář.