Pardubice - Čeští basketbalisté už mají jistý postup na mistrovství světa v příštím roce, přesto jim v kvalifikaci zbývá odehrát ještě čtyři utkání. V pátek vyzvou v Pardubicích favorita skupiny Francii, se kterou se poperou o prvenství ve skupině K. I v oslabené sestavě bez největších hvězd se svěřenci trenéra Ronena Ginzburga chtějí pokusit vyhrát a vítězstvím oslavit s fanoušky postup na šampionát, který vybojovali v září v Bosně a Hercegovině.

"My chceme vyhrát každý zápas. I když je to proti Francii, která má hodně vysoké a silné hráče a patří ke špičce v Evropě. Nevím, jestli se nám to povede, ale chceme zápas odehrát nejlépe, jak umíme, a potěšit naše fanoušky," řekl trenér Ginzburg.

"Chceme ještě čtyři výhry. Jinak k těm zápasům ani přistoupit nemůžeme. Postup je sice v kapse, což je příjemné, ale chceme udržet tým nahoře. Když se to nepovede výsledky, tak alespoň výkony. Tohle jsou kvalitní zápasy, které nás mohou připravit na šampionát," přidal kapitán Pavel Pumprla.

Že se dá Francie porazit, ukázali Bulhaři, kteří v září senzačně doma vyhráli 74:68. Lídr skupiny kvůli tomu stále nemá jistý postup na šampionát. "My už na turnaji jsme, oni ne. Takže oni jsou ti, kdo potřebují vyhrát a budou pod tlakem," uvedl Ginzburg.

Stejně jako Češi, kterým chybějí Tomáš Satoranský, Jan Veselý a Ondřej Balvín, ani Francouzi nemohou využít hvězdy z NBA a Euroligy, jako jsou Nicolas Batum, Tony Parker, Nando De Colo, Evan Fournier či Rudy Gobert. Boris Diaw zase ukončil kariéru. Do Pardubic dorazil výběr francouzské ligy doplněný o tři hráče ze soutěží ve Španělsku a Itálii. Klíčovou postavou aktuálního týmu je rozehrávač Andrew Albicy z Andorry, který byl v roce 2010 zvolen nejužitečnějším hráčem mistrovství Evropy do 20 let.

"Mají dobré rozehrávače. Albicy a Lacombe kontrolují hru," upozornil Ginzburg. "Není to ten nejkvalitnější francouzský tým, ale i tak je to silný soupeř. Rozehrávač Albicy předvádí moc pěkný basketbal jak v klubu, tak za národní tým," doplnil jeho asistent Jan Pospíšil.

Společně s dalším asistentem Petrem Czudkem budou ale muset vyřešit zejména to, jak bude český tým bez Veselého s Balvínem i Patrika Audy čelit vysokým a silným francouzským pivotům, jako je zkušený kapitán Alain Koffi nebo do NBA draftovaný Mathias Lessort.

"Především pod košem budou mít výhodu. Bude na nás, jak si s tím takticky a technicky poradíme," uvedl Pospíšil. "Musíme najít řešení na jejich výšku. Mají velké a atletické hráče. Je to první takto atletický tým, kterému budeme ve skupině čelit," dodal Ginzburg.

Utkání začne v pátek od 18:00. Přímý přenos z Pardubic odvysílá ČT2.