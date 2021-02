Basketbalisté Chicaga smazali ztrátu 25 bodů a porazili Detroit

New York - Basketbalisté Chicaga předvedli největší obrat v této sezoně NBA. Ačkoli s Detroitem prohrávali o 25 bodů, vyhráli 105:102. Tomáš Satoranský přispěl k druhému vítězství svého týmu za sebou čtyřmi body, pěti asistencemi a třemi doskoky. Na palubovce strávil téměř 27 minut a byl nejvytíženějším náhradníkem.

Satoranský trefil dvě ze sedmi střel z pole a byl třetí nejlepší z týmu Bulls v hodnocení plus/minus účasti na hřišti.

Chicago nezačalo dobře a už v prvním poločase prohrávalo o 25 bodů. Proto po návratu ze šatny dostali místo mladíků ze základní sestavy přednost zkušení hráči. "Doufáte, že jsou profíci, že se v kabině seberou. Museli jsme udělat nějakou změnu," vysvětloval trenér Billy Donovan, proč posadil na lavičku mladíky, kteří pak hráli důležitou roli v koncovce.

Ve třetí čtvrtině se Bulls na soupeře dotáhli poté, co ji ovládli 27:12. Zach LaVine se o to v této části postaral 15 body, celkem dal 37 bodů.

O vítězi se rozhodovalo ve vyrovnaném závěru. Po trojce Cobyho Whita to bylo necelou minutu před koncem 100:96. Pak přidal další trojku nováček Patrick Williams, autor celkem 15 bodů.

"Byla to pro mě cenná zkušenost. Musím se poučit, vzít to jako výzvu a dělat prostě to, co potřebuje můj tým, aby vyhrál," řekl White. Dvanáctou výhru Chicaga ještě pojistil z trestných hodů nejlepší střelec týmu LaVine. Pivot Wendell Carter přidal 18 bodů.

Pistons nebylo nic platných 43 bodů Jeramiho Granta, který byl po utkání rozladěný z výkonu v druhém poločase. "Darovali jsme jim to. Nedali jsme střely, které normálně trefujeme. Přišlo mi, že jsme se vzdali," uvedl.

Deváté vítězství v řadě vybojoval nejlepší tým soutěže Utah, který porazil Los Angeles Clippers 114:96. Francouzský pivot Rudy Gobert se blýskl 23 body a 20 doskoky. Donovan Mitchell přidal 24 bodů. Clippers hráli bez opor Kawhiho Leonarda a Paula George.

Triple doublem režíroval vítězství Indiany v Minnesotě 134:128 po prodloužení litevský pivot Domantas Sabonis, autor 36 bodů, 17 doskoků a 10 asistencí. Na straně poražených si připsal 30 bodů a 10 doskoků Karl-Anthony Towns.

Vedoucí tým Východní konference Philadelphia zvítězila nad Houstonem 118:113 hlavně díky 31 bodům, 11 doskokům a devíti asistencím hvězdného pivota Joela Embiida. Rozehrávač Damian Lillard řídil 43 body a 16 asistencemi těsnou výhru Portlandu hale New Orleans 126:124.

Golden State Warriors zdolali v koncovce finalistu loňské sezony Miami 120:112. Hostům nepomohl ani triple double Jimmyho Butlera za 13 bodů, 12 doskoků a 11 asistencí a opustili příčky zajišťující alespoň předkolo play off. V domácím týmu nastřílel Stephen Curry 25 bodů a přidal 11 asistencí.

Výsledky NBA

Chicago - Detroit 105:102 (za domácí Satoranský 4 body, 5 asistencí a 3 doskoky), Boston - Atlanta 114:122, Golden State - Miami 120:112 po prodl., LA Clippers - Utah 96:114, Memphis - Oklahoma City 122:113, Minnesota - Indiana 128:134 po prodl., New Orleans - Portland 124:126, Orlando - New York 107:89, Philadelphia - Houston 118:113, Washington - Denver 130:128.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Philadelphia 29 19 10 65,5 2. Brooklyn 30 18 12 60,0 3. Boston 28 14 14 50,0 4. New York 30 14 16 46,7 5. Toronto 28 13 15 46,4

Centrální divize:

1. Milwaukee 28 16 12 57,1 2. Indiana 29 15 14 51,7 3. Chicago 27 12 15 44,4 4. Cleveland 29 10 19 34,5 5. Detroit 28 8 20 28,6

Jihovýchodní divize:

1. Charlotte 28 13 15 46,4 2. Atlanta 28 12 16 42,9 3. Miami 28 11 17 39,3 4. Orlando 29 11 18 37,9 5. Washington 26 9 17 34,6

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. San Antonio 27 16 11 59,3 2. Memphis 24 12 12 50,0 3. Dallas 28 13 15 46,4 4. New Orleans 28 12 16 42,9 5. Houston 28 11 17 39,3

Severozápadní divize:

1. Utah 29 24 5 82,8 2. Portland 28 18 10 64,3 3. Denver 28 15 13 53,6 4. Oklahoma City 28 11 17 39,3 5. Minnesota 29 7 22 24,1

Pacifická divize:

1. LA Lakers 29 22 7 75,9 2. LA Clippers 30 21 9 70,0 3. Phoenix 27 17 10 63,0 4. Golden State 29 16 13 55,2 5. Sacramento 27 12 15 44,4