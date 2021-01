Basketbalisté Chicaga nestačili v NBA na Boston

New York - Basketbalisté Chicaga nestačili na domácí palubovce na Boston a v NBA prohráli podruhé za sebou, tentokrát 103:119. Rozehrávač Tomáš Satoranský naskočil z lavičky na 24 minut a zaznamenal tři body a šest asistencí. V dalších pondělních utkáních střelecky zazářili hvězdní LeBron James v dresu Lakers svým sezonním maximem 46 bodů a opora Golden State Stephen Curry 36 body.

Po dvou zápasech, v nichž Satoranský odehrál něco málo přes 11 minut, tentokrát jediný český basketbalista v NBA daleko větší prostor a také se častěji dostával do zakončení. Ze sedmi pokusů ale proměnil jediný díky trojce z rohu v závěru utkání.

Nejlepším střelcem Chicaga byl tradičně Zach LaVine, který trefil šest trojek a zastavil se na 30 bodech a šesti asistencích. Lauri Markkanen se postaral o 18 bodů, Thaddeus Young z lavičky o 16 bodů a devět doskoků i asistencí.

Bostonu se do sestavy vrátil Jason Tatum a dal 24 bodů, ještě o dva víc zaznamenal Jaylen Brown. Celtics o svém triumfu rozhodli na přelomu obou poločasů. Ten první uzavřeli sérií 18:2 a druhý začali 11 body v řadě.

"Všichni se musí naučit, jak vyhrávat. Přál bych si, abych mohl lousknout prstem nebo na hráče třeba něco nalít a bylo by to, ale tak to bohužel nefunguje. Než vyhrajete, musíte předtím často skousnout spoustu utrpění," řekl po desáté porážce sezony trenér Bulls Billy Donovan.

Mimořádný střelecký večer má za sebou LeBron James. Obhájcům titulu a aktuálně nejlepšímu týmu tabulky Los Angeles Lakers vystřílel šestatřicetiletý basketbalista v hale Clevelandu nedaleko rodného Akronu výhru 115:108. Kromě 46 bodů James zaznamenal osm doskoků a šest asistencí, zpoza trojky trefil sedm z 11 pokusů.

"Bylo příjemné být zpátky na hřišti v mém útočišti. Za ten výkon může domácí strava," zavtipkoval po prvním utkání v Ohiu za poslední dva roky James s tím, že se mu dařilo hlavně díky obědu u matky Glorie. "Když hraje takhle, je zábava to sledovat," dodal Anthony Davis, který přidal 17 bodů a 10 doskoků.

Také Curry proměnil sedm trojek a dotáhl Golden State k vítězství 130:108 nad Minnesotou. Další triple double zkompletoval slovinský rozehrávač Dallasu Luka Dončič díky 35 bodům, 11 doskokům a 16 asistencím. Maverics ale doma podlehli Denveru 113:117.

Historie NBA se psala na Floridě. V hale Orlanda se totiž poprvé stalo, že utkání nejlepší basketbalové soutěže světa řídily dvě ženské rozhodčí. Seanu Wrightovi pomáhaly u výhry domácích nad Charlotte 117:108 Natalie Sagová a Jenna Schroederová.

Výsledky pondělních zápasů NBA:

Chicago - Boston 103:119 (za domácí Satoranský 3 body, 6 asistencí, 2 doskoky), Brooklyn - Miami 98:85, Cleveland - LA Lakers 108:115, Dallas - Denver 113:117, Detroit - Philadelphia 119:104, Golden State - Minnesota 130:108, Indiana - Toronto 129:114, Orlando - Charlotte 117:108, Portland - Oklahoma City 122:125,

Memphis - Sacramento a New Orleans - San Antonio odloženo.

Tabulka:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Philadelphia 18 12 6 66,7 2. Boston 16 10 6 62,5 3. Brooklyn 19 11 8 57,9 4. New York 18 8 10 44,4 5. Toronto 17 7 10 41,2

Centrální divize:

1. Milwaukee 16 10 6 62,5 2. Indiana 17 10 7 58,8 3. Cleveland 17 8 9 47,1 4. Chicago 17 7 10 41,2 5. Detroit 17 4 13 23,5

Jihovýchodní divize:

1. Atlanta 16 8 8 50,0 2. Orlando 18 8 10 44,4 3. Charlotte 17 7 10 41,2 4. Miami 16 6 10 37,5 5. Washington 12 3 9 25,0

Západní konference,

Jihozápadní divize:

1. Memphis 13 7 6 53,8 2. San Antonio 17 9 8 52,9 3. Dallas 17 8 9 47,1 4. Houston 15 6 9 40,0 5. New Orleans 15 5 10 33,3

Severozápadní divize:

1. Utah 16 12 4 75,0 2. Denver 17 10 7 58,8 3. Portland 16 9 7 56,3 4. Oklahoma City 16 7 9 43,8 5. Minnesota 16 4 12 25,0

Pacifická divize:

1. LA Lakers 18 14 4 77,8 2. LA Clippers 17 13 4 76,5 3. Phoenix 15 8 7 53,3 4. Golden State 17 9 8 52,9 5. Sacramento 16 6 10 37,5