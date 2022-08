Basketbalisté byli v roli modelů, představili obleky pro domácí ME

Praha - Čeští basketbalisté dnes představili kolekci obleků pro mistrovství Evropy, jehož jednu základní skupinu bude od pátku hostit pražská O2 arena. Ve vedlejší Galerii Harfa se hráči po poledni prezentovali v roli modelů při přehlídce, kterou moderovala modelka Karolína Kurková. Následně rozdali fanouškům podpisy při autogramiádě.

Basketbaloví reprezentanti už podobně představili obleky v roce 2019 před mistrovstvím světa v Číně, kde vybojovali historické šesté místo. Tentokrát je místo modrého provedení s červenými čtverečky a bílou košilí zdobí tmavě modrý outfit se světle modrou košilí a zůstaly bílé boty. K tomu i hodinky v oranžové barvě basketbalového míče.

"Je to hodně mimo naši komfortní zónu, ale když se to lidem líbilo, tak proč ne. Je fajn mistrovství propagovat. Dokud to lidi baví, tak proč si nehrát na modely," řekl po přehlídce kapitán týmu Vojtěch Hruban. Doprovodné akce pro fanoušky při příležitosti šampionátu se snaží si užít. "Dokud je to v nějakém limitovaném množství a neodvádí nás to od toho důležitého, tak to nevadí," podotkl.

"Byla to nová zkušenost pro všechny a myslím, že si to všichni užili," prohlásil rozehrávač Vít Krejčí, který bude v nadcházející sezoně v dresu Oklahomy jediným českým zástupcem v NBA.

Někteří basketbalisté ale nezastírali, že se na červeném koberci cítili nesví. "Je to povinnost. Nikdo z nás se na mole necítí dobře. Chceme radši, aby se na nás lidi dívali na hřišti v dresu než tady," doplnila jedna z hvězd českého týmu Jan Veselý, letní posila Barcelony z Fenerbahce Istanbul.

Basketbalisté vstoupí do turnaje v pražské O2 areně pátečním zápasem proti Polsku. V základní skupině se utkají také se Srbskem (3. září), Nizozemskem (5. září), Finskem (6. září) a Izraelem (8. září). V případě umístění do čtvrté pozice budou pokračovat v play off v Berlíně.