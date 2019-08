Basketbalisté budou v Číně obezřetní s jídlem i vodou

Praha/Soul - Velice obezřetní se stravou i používáním vody budou čeští basketbalisté na mistrovství světa v Číně. Této oblasti věnoval realizační tým velkou pozornost a má z mí daleko větší obavy než z aklimatizace. I kvůli té Češi zamířili ve středu týden a půl před startem šampionátu na generálku do Soulu, odkud už je bude dělit od Šanghaje jen hodinový časový posun.

O kontrolu stravy se bude starat nutriční expertka Zuzana Pavelková Šafářová. "Jídelníček je řešený na celou přípravu, bez ohledu na to, jestli jsme v cizině, nebo v Česku. Naše nutriční specialistka to má pod dohledem, vlastního kuchaře nemáme, tak daleko ještě nejsme, i když od nás ve skupině Turci i Američani ho mají. Specialistka Zuzana Pavelková Šafářová bude přímo na místě, bude dohlížet na každé jídlo včetně jeho přípravy," řekl novinářům manažer českého týmu Michal Šob.

Kvůli používání růstových hormonů v Asii se reprezentanti vyvarují hovězímu masu a kvůli zažívacím potížím je Pavelková Šafářová varovala i před rybami a mořskými plody. "Bylo tam toho víc. Paušálně to máme nastavené jednoznačně, hráči budou jíst jen v hotelu nebo v Českém domě, kde je jídlo pod naší kontrolou," uvedl Šob.

Ani Mezinárodní basketbalová federace nedoporučila jíst hráčům v Číně venku na ulici. "Dostali jsem oficiální informaci v rámci mezinárodního hovoru všech lékařů. Pokud se hráči přesto rozhodnou, mají si vyfotit obchod nebo stánek, kde si to koupí, i jídlo samotné, kdyby v tom nedej bože byla nějaká látka pro zpětné dokazování, kde se to vzalo," řekl Šob.

Češi ale takto riskovat nebudou. Včetně Šoba, který už byl v Číně dvakrát - na losování a na technické schůzce. "Přiznám se, že jsem na ulici jedl, špatnou zkušenost nemám. Ale z profesionálního hlediska nechci riskovat, že budu mimo jakýkoli počet dnů. Takže budu držet restrikce taky. Jsem hodně na kafe, na to určitě do města chodit budu," dodal Šob.

Hlavní česká hvězda Tomáš Satoranský nechává stravu na realizačním týmu. "Bude všechno zařízené na hotelech a neměl by s tím být problém. Nebudeme se stravovat mimo hotel nebo jen málo," řekl Satoranský. "Ven se podívat chceme, ale do jídla by tam stejně asi moc nikdo nešel. Bude stačit pravidelný jídelníček na hotelu," doplnil kapitán Pavel Pumprla.

Reprezentanti byli upozorněni, aby pro jistotu pili jen balenou vodu a raději ji používali i na čištění zubů. "Každý hráč bude mít na pokoji permanentně balenou vodu, to samé při jídle a v hale, aby hráči v ideálním případě vůbec nepřišli do styku s vodou z kohoutku. Budou mít také zakázáno pít na ulici cokoli, co není balené," prohlásil Šob.

V Šanghaji, kde se utkají od 1. do 5. září v základní skupině s USA, Japonskem a Tureckem, by se měli Češi podle Šoba cítit dobře. "Šanghaj je velká metropole a troufnu si říct, že ze všech čínských měst nejevropštější. To by nám mělo vyhovovat, jsou tam všechny velké značky. Hráči se tam budou cítit nejvíc jako v Evropě," uvedl Šob.