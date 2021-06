Basketbalisté budou od úterka bojovat čtyři zbylá místa na OH v Tokiu

Praha - V úterý začne na čtyřech kvalifikačních turnajích basketbalistů boj o čtyři zbylá místa na olympijském hrách v Tokiu a v kanadské Victorii budou ve hře také čeští reprezentanti. Dalšími dějišti jsou Split, Kaunas a Bělehrad, v každém bude o účast pod pěti kruhy bojovat šest týmů a do Tokia projdou pouze vítězové jednotlivých turnajů.

Účast v Tokiu si vedle pořádajícího Japonska už zajistily podle umístění na mistrovství světa v Číně v roce 2019 dvě nejlepší země z Ameriky (Argentina a obhájci triumfu z posledních tří olympiád USA) i z Evropy (Francie a Španělsko) a po jednom z Afriky (Nigérie), Asie (Írán) a Oceánie (Austrálie).

V každém kvalifikačním turnaji je šestice účastníků rozdělena do dvou základních skupin, z nichž vždy dva postoupí do play off. K postupu do Tokia je třeba zvládnout semifinále i finále.

Češi budou bojovat o první účast na olympijských hrách od roku 1980 ještě z dob Československa a ve Victorii je čeká ve skupině B ve čtvrtek od 4:35 SELČ nejdříve duel s Tureckem, které má v kádru hráče NBA Cediho Osmana z Clevelandu, Ersana Ilyasovu z Utahu, Furkana Korkmaze z Philadephie a Ömera Faruka Yurtsevena z Miami. O den později ve stejném čase nastoupí český tým proti Uruguayi. Jejich sokové se spolu utkají už ve středu.

Ve skupině A se představí domácí Kanada, Řecko a Čína. V kanadském kádru je mezi dvanáctkou nominovaných osm hráčů z NBA - Mychal Mulder s Andrewem Wigginsem z Golden State, Nickeil Alexander-Walker z New Orleans, RJ Barrett z New Yorku, Luguentz Dort z Oklahomy, Cory Joseph z Detroitu, Trey Lyles ze San Antonia a Dwight Powell z Dallasu. Řekové mají stejně jako Češi, v jejichž kádru je Tomáš Satoranský z Chicaga, jediného zástupce z nejlepší ligy světa - Kostase Adetokunba z Los Angeles Lakers.

Obhájci stříbra z minulé olympiády z roku 2016 v Riu de Janeiro Srbové nastoupí doma v Bělehradu ve skupině s Dominikánskou republikou a Filipínami a v play off mohou narazit na někoho z tria Itálie, Portoriko, Senegal.

Ve Splitu má domácí Chorvatsko za soupeře Brazílii a Tunisko, ve druhé skupině se představí Německo, Rusko a Mexiko. V Kaunasu bude bojovat Litva s Koreou a Venezuelou a ucházet se tam budou o cestu do Tokia také Polsko, Slovinsko a Angola.

Olympijský turnaj se bude hrát od 25. července do 7. srpna a postupující z Victorie se může těšit ve skupině A na souboje s USA, Francií a Íránem. Úspěšné celky ze Splitu a Bělehradu se utkají v "béčku" s Austrálií a Nigérií a vítěz turnaje v Kaunasu bude hrát s Argentinou, Japonskem a obhájcem bronzu Španělskem.