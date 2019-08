Basketbalisté budou na úvod MS čelit favorizovaným USA

Šanghaj - Čeští basketbalisté vstoupí do mistrovství světa v Číně v neděli v Šanghaji zápasem proti favorizovaným Spojeným státům americkým a budou se snažit uhrát s vítězi minulých dvou šampionátů co nejlepší výsledek. Je jim ale jasné, že cesta k postupu do další skupinové fáze o čtvrtfinále vede spíše přes další duely s Japonskem a Tureckem. Souboj s USA začne ve 14:30 SELČ a přímým přenosem jej odvysílá ČT Sport.

"Každý chápe, co je za rozdíl mezi oběma týmy, tedy aspoň mezi většinou jejich hráčů. Musíme ukázat to nejlepší, co v nás je. Pokusit se bojovat jako lvi. Pokud to uděláme, je to dost," řekl trenér českého týmu Ronen Ginzburg.

"Ať to ale dopadne jakkoli, i kdybychom vyhráli, musíme na to hned zapomenout a směřovat k dalším dvěma zápasům, které jsou pro nás mnohem důležitější," doplnil izraelský kouč.

Američané budou proti českému výběru, který je na světovém šampionátu poprvé od roku 1982 od dob Československa, v neděli útočit na 20. výhru na světových šampionátech za sebou. Naposledy podlehli v roce 2006 v semifinále Řecku. V sobotu v přípravě po prohře v Austrálii skončila jejich série 78 vítězství.

Podle jediného současného českého zástupce v NBA Tomáše Satoranského je nutné zápas s Američany zvládnout psychicky a ani za případného nepříznivého stavu nic nevzdávat. "Američané budou mít určitě pasáže, kdy budou dominovat nebo nám seberou míč víckrát za sebou. To se soupeřům proti nim stává," prohlásil Satoranský.

"Je potřeba nevzdávat to, bojovat o každou pozici a nepolevovat v tom nasazení. Oni většinou ničí své soupeře, že ti se vzdají z toho, když jim dávají koš za košem. A zároveň bude důležité psychicky, kdyby se zápas nevyvíjel dobře, se z toho znovu postavit a připravit se dobře na zápas proti Japonsku," doplnila letní posila Chicaga z Washingtonu.

Realizačnímu týmu pomohl Satoranský s detailním rozborem amerických hráčů. "Zná každého. Vždycky hledáte slabé stránky, jenže tady je problém, že jsme našli tak dvě tři pro všechny dohromady. Většinu roku sledujeme hlavně Euroligu, Eurocup, evropské ligy, on má každodenní zkušenost s NBA," prohlásil Ginzburg.

Hráči mají jasno, že i přes absenci řady hvězd NBA jsou Američané jednoznačnými favority. Přeci jen se ale množící se omluvenky osobností podepisují na jejich víře před utkáním. "Už to víme nějaký měsíc, což nám dodává trošku sebevědomí," řekl křídelní hráč Vojtěch Hruban.

"Na začátku jsme říkali, že si to budeme chtít užít a nastoupit proti hráčům, se kterými bychom se většina z nás nikdy nepotkali. Teď to dostává trochu jiný rozměr. Neříkám, že to jdeme vyhrát. Ale nechceme tam být jen do počtu, chceme jim to minimálně znepříjemnit," dodala opora Nymburka.