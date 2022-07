Basketbalisté budou hrát v Litvě o postup do další fáze kvalifikace MS

Klajpeda (Litva) - Čeští basketbalisté budou bojovat v pondělí v Klajpedě o potvrzení postupu do další fáze kvalifikace mistrovství světa v roce 2023. Jistotu a také potřebný bodový zisk před případnými dalšími duely s Francií, Černou Horou a Maďarskem dá výběru kouče Ronena Ginzburga výhra. Pokud Češi prohrají, budou potřebovat, aby zároveň Bulharsko nevyhrálo nad Bosnou a Hercegovinou o tři až pět bodů. Duel začne v 18:30 SELČ.

Češi mohli získat jistotu v pátek v Pardubicích, kdyby porazili Bosnu a Hercegovinu minimálně o 14 bodů, ale to se jim nakonec při výhře 93:81 nepodařilo. "Důležitější bylo, že to skončilo plus sedm. Kdyby byl postup už hotový, bylo by to pěkné, ale na druhou stranu stejně chceme v Litvě vyhrát. Bez těchto bodů by to bylo se šancemi na postup z další skupiny těžké. Tu výhru tedy stejně potřebujeme," řekl kapitán českého týmu Vojtěch Hruban.

Na vítězství nad Litvou čeká česká reprezentace od 27. srpna 2006, kdy vyhrála v přípravě v Opavě 85:79. Od té doby devětkrát prohrála. "Párkrát jsme s nimi hráli hodně vyrovnaně, ale teď myslím, že přišel náš čas. Litvě chybí pár hráčů, my jsme naopak nabití. V tuhle chvíli máme talentovanější a širší soupisku. A přesto, že budeme hrát venku, jedeme si tam jednoznačně pro výhru," doplnil Hruban.

Skalp Litevců by rád získal i lídr týmu Tomáš Satoranský. "Já jsem Litvu jako jeden z mála týmů snad ještě neporazil. Mám o motivaci navíc. Nemůže se podcenit, i když nemají své nejlepší hráče. Z NBA je tam jen hráč Orlanda," poukázal Satoranský na křídelníka Ignase Brazdeikise. "Jsou ale výborně sehraní a budou mít podporu fanoušků. Musíme se s tím vyrovnat a bude to výborná příprava na Eurobasket," připojil rozehrávač, který v této sezoně oblékal dres New Orleans, San Antonia a Washingtonu.

Litevci ve skupině ještě nezaváhali. V pátek udrželi neporazitelnost díky výhře 72:70 v Samokovu proti domácímu Bulharsku. Na konci listopadu s nimi Ginzburgův výběr prohrál v Opavě 66:74. "Věříme si za každých podmínek, musíme dokázat, že jsme schopní týmy, které jsou kvalitní, porazit i na jejich palubovce. Věříme si a ten cíl a ambice pro nás teď panuje větší než u Litvy," doplnil Satoranský.

Úspěch českého týmu by znamenal, že se nebude muset čekat s napětím na výsledek duelu, který se bude hrát až od 20:00 v Sarajevu. Češi by měli hned jistotu setrvání ve hře o šampionát, který budou hostit na přelomu srpna a září 2023 Indonésie, Japonsko a Filipíny.

"Je to hodně zamotané. Je to podobné jako minulá kvalifikace. V létě jsou týmy úplně jiné, může se stát nějaký neočekávaný výsledek. My si nepřinesli úplně nejlepší bilanci, takže jsme počítali s tím, že to bude komplikované. Máme ještě jeden zápas a pak si to zbilancujeme," prohlásil Jaromír Bohačík.

Český tým se do dějiště duelu vydal dnes ráno a čekalo jej náročné cestování. Dvě hodiny před polednem zamířil letecky z Prahy do Vilniusu s přestupem ve Varšavě. Po tříapůlhodinové cestě autobusem do 300 kilometrů vzdálené Klajpedy čeká reprezentanty krátce po příjezdu trénink ve Švyturio Areně pro více než 6000 diváků, která bude na zápas zcela zaplněná.