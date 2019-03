Praha/Šen-čen (Čína) - Čeští basketbalisté budou hrát na mistrovství světa v Číně v základní skupině E v Šanghaji s obhájci titulu a největšími favority Spojenými státy americkými, dále s Tureckem a Japonskem. Rozhodl o tom los v Šen-čenu, který obstarala bývalá hvězda NBA Kobe Bryant.

"Kdo by to byl řekl, že Jarda Bohačík z Markvartovic si zahraje proti Spojeným státům americkým na mistrovství světa v basketbale," usmíval se po losu Jaromír Bohačík, nejlepší český střelec v kvalifikaci o postup na šampionát. "Asi nejde říct, že bychom si takovou skupinu úplně přáli, ale Kobe vybral, tak jak vybral," dodal.

Na světovém šampionátu se Češi představí premiérově v samostatné historii a poprvé od účasti Československa v roce 1982. Turnaj se bude hrát od 31. srpna do 16. září a z osmi čtyřčlenných skupin dva nejlepší celky postoupí do dalších bojů o postup do play off.

"Super, zahrajeme si proti Američanům, což ale znamená hrát s Turkama o postup. A samozřejmě nikde není dané, že porazíme soupeře ze čtvrtého koše Japonsko," přidal kapitán Pavel Pumprla. "Z pohledu postupu to dopadlo nejhůř, ale rozhodně to teď není tak, že bychom si tam jeli zahrát proti Americe a podívat se na památky," dodal.

"To rozhodně ne, protože i tak je to nastavené, že postup není nic nemožného. Ale je to asi nejtěžší skupina, kterou jsme mohli dostat. Kdybychom byli třeba v áčku, kam spadli Poláci, tak můžeme i bez větší znalosti soupeřů pomýšlet na postup," uvedl Pumprla.

Američané mají spolu s bývalou Jugoslávií rekordní počet pěti zlatých medailí a ovládli i poslední dva šampionáty. "Od doby, kdy mohl být reálný můj sen zahrát si v NBA, tak by mě vůbec nenapadlo, že bych se s nimi mohl potkat třeba na mistrovství světa," řekl Pumprla.

"Když jsem přišel do repre, tak se spadlo do divize B a nebyla skutečná představa zahrát si na mistrovství světa. A najednou tady řeším, jestli budu bránit LeBrona (Jamese) nebo Klaye Thompsona. Je super, že na nás Američani vyšli. Sice bychom rádi byli v hratelnější skupině, ale kdybychom si proti USA nezahráli, tak by nás to ve finále mrzelo," prohlásil Pumprla.

Svěřenci trenéra Ronena Ginzburga by v případě posunu do další fáze hráli s úspěšnými celky ze skupiny F, kterou tvoří Řecko, Nový Zéland, Brazílie a Černá Hora. Týmy ze třetích a čtvrtých míst po základní části ale absolvují také zápasy o umístění na 17. až 32. místě.

Šampionát se poprvé uskuteční v rozšířené podobě za účasti 32 týmů. Češi si start na turnaji zajistili v předstihu už vloni v září po vítězství v Bosně a Hercegovině. Nakonec obsadil výběr trenéra Ronena Ginzburga

Složení základních skupin MS basketbalistů v Číně

(31. srpna - 15. září 2019):

Skupina A (Peking): Pobřeží slonoviny, Polsko, Venezuela, Čína.

Skupina B (Wu-chan): Rusko, Argentina, Korea, Nigérie.

Skupina C (Kuang-čou): Španělsko, Írán, Portoriko, Tunisko.

Skupina D (Fo-šan): Angola, Filipíny, Itálie, Srbsko.

Skupina E (Šanghaj): Turecko, ČR, USA, Japonsko.

Skupina F (Nanking): Řecko, Nový Zéland, Brazílie, Černá Hora.

Skupina G (Šen-čen): Dominikánská republika, Německo, Francie, Jordánsko.

Skupina H (Tung-kuan): Kanada, Senegal, Litva, Austrálie.