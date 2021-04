Basketbalisté budou hrát na ME i se Srbskem, Finskem, Izraelem a Nizozemskem

Berlín - Čeští basketbalisté budou příští rok na mistrovství Evropy hrát v základní skupině D doma v Praze vedle Polska také se Srbskem, Finskem, Izraelem a Nizozemskem. Rozhodl o tom dnešní los v Berlíně. Další tři skupiny se budou hrát v Kolíně nad Rýnem, Miláně a Tbilisi.

Turnaj, který byl kvůli pandemii koronaviru a posunu olympijských her o rok odložen, se uskuteční od 1. do 18. září 2022. Do play off postoupí čtyři celky z každé skupiny. Vyřazovací fáze se bude hrát v Berlíně.

Kouč českých basketbalistů Ronen Ginzburg, který získal loni v říjnu i české občanství, se může mimo jiné těšit na zajímavý souboj s reprezentací rodné země. Naposledy s Izraelem Češi hráli v červenci 2014 v přípravě v Moskvě a vyhráli 73:63.

Z nejsilnějšího prvního koše dostal jeho výběr obhájce stříbra Srbsko. S ním Češi při posledním setkání prohráli v duelu o konečné páté místo na předloňském mistrovství světa v Pekingu 81:90, přesto dosáhli historického úspěchu.

S Finskem se Češi utkali v kvalifikaci na MS v Číně a zvítězili jak v listopadu 2017 v Helsinkách (64:56), tak i o sedm měsíců později doma v Pardubicích (77:73). S Nizozemci sehráli naposledy v srpnu 2014 dva přípravné duely před ME a dvakrát vyhráli (77:68 a 65:51).

Polsko si vybral český celek jako partnerský tým do skupiny už dopředu v polovině března. Německo si tehdy zvolilo do skupiny Litvu, Gruzie Turecko a Itálie Estonsko. Ginzburgův tým byl při losu nasazen do druhého koše.

Ve skupině A se vedle domácí Gruzie a Turecka představí úřadující mistři světa Španělé, Rusové, Belgičané a Bulhaři. Němci budou v "béčku" hostit vedle Litvy také Francii, obhájce triumfu Slovinsko, Maďarsko a Bosnu a Hercegovinu. Ve skupině C byli k Itálii a Estonsku přilosováni Řekové, Chorvati, Ukrajinci a Britové.

Los mistrovství Evropy basketbalistů 2022: Skupina A (Tbilisi): Španělsko, Rusko, Turecko, Gruzie, Belgie, Bulharsko. Skupina B (Kolín nad Rýnem): Francie, Litva, Slovinsko, Německo, Maďarsko, Bosna a Hercegovina. Skupina C (Milán): Řecko, Itálie, Chorvatsko, Ukrajina, Velká Británie, Estonsko. Skupina D (Praha): Srbsko, Česká republika, Polsko, Finsko, Izrael, Nizozemsko.