Basketbalisté budou hrát na ME i se Srbskem, Finskem, Izraelem a Nizozemskem

Berlín - Čeští basketbalisté budou příští rok na mistrovství Evropy hrát v základní skupině D doma v Praze vedle Polska také se Srbskem, Finskem, Izraelem a Nizozemskem. Rozhodl o tom dnešní los v Berlíně. Další tři skupiny se budou hrát v Kolíně nad Rýnem, Miláně a Tbilisi.

"Bude to velmi vyrovnaná skupina, ve které může kdokoliv porazit kohokoliv, snad jen s výjimkou Srbska. Se skupinou můžeme být spokojeni, ale v tuhle chvíli nikdo neví, v jakém složení budou týmy hrát, kdo přijede a v jaké formě," řekl reprezentační trenér Ronen Ginzburg.

Turnaj, který byl kvůli pandemii koronaviru a posunu olympijských her o rok odložen, se uskuteční od 1. do 18. září 2022. Do play off postoupí čtyři celky z každé skupiny. Vyřazovací fáze se bude hrát v Berlíně.

Kouč Ginzburg, který získal loni v říjnu i české občanství, se může mimo jiné těšit na zajímavý souboj s reprezentací rodné země. Naposledy s Izraelem Češi hráli v červenci 2014 v přípravě v Moskvě a vyhráli 73:63.

"Samozřejmě, tohle bude hodně speciální a zajímavé. Zatím jsem hrál jen proti izraelským týmům na klubové úrovni, ne proti národnímu týmu. Je to vidět už teď, kdy mi hned po losu volala izraelská média a ptala se na Satoranského, Veselého, Hrubana," uvedl Ginzburg.

Z nejsilnějšího prvního koše dostal jeho výběr obhájce stříbra Srbsko. S ním Češi při posledním setkání prohráli v duelu o konečné páté místo na předloňském mistrovství světa v Pekingu 81:90, přesto dosáhli historického úspěchu.

S Finskem se Češi utkali v kvalifikaci na MS v Číně a zvítězili jak v listopadu 2017 v Helsinkách (64:56), tak i o sedm měsíců později doma v Pardubicích (77:73). S Nizozemci sehráli naposledy v srpnu 2014 dva přípravné duely před ME a dvakrát vyhráli (77:68 a 65:51).

Protože německá basketbalová legenda Dirk Nowitzki vytáhl Česko z osudí až jako posledního z pořadatelů do skupiny D, turnaj pro tým začne až v druhý den šampionátu v pátek 2. září soubojem s Polskem. O den později narazí Češi na Srbsko, 5. září se utkají s Nizozemskem, o den později s Finskem a 8. září s Izraelem.

"Izrael ale není jediným týmem ve skupině. Jsou tam i další, kteří zaručují skvělou atmosféru. Finové určitě přivezou hodně fanoušků, Polsko také," řekl Ginzburg v očekávání dobré atmosféry v O2 areně. "Srbsko je možná nejlepší v Evropě i na světě. Bude to ale skvělá atmosféra a dobrá zpráva pro fanoušky, že uvidí všechny tyto hvězdy," vyhlížel Ginzburg duel se srbskými hvězdami v čele s Nikolou Jokičem či Bogdanem Bogdanovičem.

"Jsem optimistický směrem k EuroBasketu. Ne kvůli dnešnímu losu, ale všeobecně. Věřím, že pokud budeme zdraví, můžeme pro Česko uhrát velké věci," doufal Ginzburg v podobnou cestu jako na MS v Číně.

"Skupina je krásně rozdaná. Všechny týmy mají věrné fanoušky, kteří do Prahy určitě přijedou. Srbsko asi může na papíře poskládat nejsilnější tým ze všech účastníků, Poláky známe dobře... Je to nalosované výborně, aby byly zápasy před plným publikem a my měli postup ve vlastních rukách," řekl kapitán Vojtěch Hruban v rozhovoru pro ČT Sport.

Polsko si vybral český celek jako partnerský tým do skupiny už dopředu v polovině března. Německo si tehdy zvolilo do skupiny Litvu, Gruzie Turecko a Itálie Estonsko. Ginzburgův tým byl při losu nasazen do druhého koše.

Ve skupině A se vedle domácí Gruzie a Turecka představí úřadující mistři světa Španělé, Rusové, Belgičané a Bulhaři. Němci budou v "béčku" hostit vedle Litvy také Francii, obhájce triumfu Slovinsko, Maďarsko a Bosnu a Hercegovinu. Ve skupině C byli k Itálii a Estonsku přilosováni Řekové, Chorvati, Ukrajinci a Britové.

Los mistrovství Evropy basketbalistů 2022: Skupina A (Tbilisi): Španělsko, Rusko, Turecko, Gruzie, Belgie, Bulharsko. Skupina B (Kolín nad Rýnem): Francie, Litva, Slovinsko, Německo, Maďarsko, Bosna a Hercegovina. Skupina C (Milán): Řecko, Itálie, Chorvatsko, Ukrajina, Velká Británie, Estonsko. Skupina D (Praha): Srbsko, Česká republika, Polsko, Finsko, Izrael, Nizozemsko.