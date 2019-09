Basketbalisté budou bojovat se Srby o historické páté místo na MS

Peking - Čeští basketbalisté dnes zakončí své úspěšné vystoupení na mistrovství světa soubojem se Srbskem o páté místo. Svěřenci trenéra Ronena Ginzburga se v Pekingu pokusí proti favoritovi o jednu příčku vylepšit historický počin československého týmu ze světového šampionátu v roce 1970. Zápas začne ve 14:00 SELČ.

Srbové čtvrtfinálovou prohrou se Španělskem ztratili šanci obhájit stříbro z minulého MS v roce 2014. Druhý tým z olympijských her v Riu de Janeiro 2016 i z mistrovství Evropy 2017 bude pro Čechy dalším těžkým soupeřem na turnaji, na kterém už porazili Řecko či Brazílii.

Čeští basketbalisté se pokusí Srbům oplatit porážku ze semifinále olympijské kvalifikace v Bělehradu v červenci 2016 a také ze čtvrtfinále mistrovství Evropy v Lille ze září 2015.

Až za českým týmem skončí američtí reprezentanti. Neúspěšní obhájci titulu budou hrát od 10:00 s Polskem o sedmé místo.

Srbové spoléhají na opory z NBA Bogdana Bogdanoviče s Nemanjou Bjelicou ze Sacramenta, Nikolu Jokiče z Denveru a Bobana Marjanoviče z Philadelphie. "Proti hvězdami napěchovanému týmu Srbů to bude svátek. Tak trochu jsem si je přál. S Amerikou jsme hráli minulý týden, tak proč s nimi hrát dvakrát za čtrnáct dní," potěšilo křídelníka Jaromíra Bohačíka, že Srbové zdolali USA.

Podle dalšího českého střelce Vojtěcha Hrubana si šlo mezi případnými soupeři o 5. pozici jen těžko vybírat a boj o vylepšení historického úmístění bude hodně těžký. "Hrát s Amerikou znovu by bylo hezké, ale Srbsko má také spoustu hráčů, proti kterým si chceme zahrát. Ať už je to Jokič nebo Bogdanovič," uvedl Hruban.

"Mají neuvěřitelný tým, papírově nejlepší tým na celém turnaji. Bohužel jim nevyšel jeden zápas, který jim turnaj pokazil. Bude to zápas, do kterého půjdeme jako do čtvrtfinále, a stát se může vše. Ale šance jsou proti nám," uvědomuje si Hruban roli outsidera.

Kapitán Pavel Pumprla se také na Srby těší. "Je to tým, se kterým se počítalo do finále. Shodou náhod, nebo spíš kvůli soupeři, který jim nesedl, tak jsou ze hry o medaile. Nicméně v utkání proti Americe dokázali, že jsou top týmem. I když to říkáme od začátku turnaje, že můžeme jít do zápasů s tím, abychom si je užili, tak tentokrát to platí na sto procent," prohlásil Pumprla.

Češi podle něj mohou jít do zápasu úplně v klidu. "To ale neznamená, že jim to necháme zadarmo. Několikanásobně jsme překonali očekávání jak svoje, tak všech okolo. Tohle je zápas za odměnu. Zahrát si proti takovému týmu, jako je Srbsko, navíc o páté místo na mistrovství světa, to nepotřebuje už další komentáře," dodal kapitán.

I hvězda českého týmu Tomáš Satoranský si chce závěr turnaje vychutnat. "Já jsem je tipoval na vítěze před turnajem. Pro mě jeden z nejlepších týmů na světě, ale tenhle turnaj ukazuje, že každý zápas je jiný a může se stát cokoli. Rozhodně se nemůže nikdy sázet jen na favority. A Srbsko je jasným favoritem," prohlásil rozehrávač Chicaga.

"My uděláme všechno pro to, abychom jim to zkomplikovali, vylepšili ještě konec turnaje. Ale zároveň si chceme užívat ten moment, protože tohle už se možná nebude opakovat," dodal Satoranský.