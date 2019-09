Basketbalisté budou bojovat s Austrálií o historické semifinále

Šanghaj - Čeští basketbalisté budou ve středu proti Austrálii ve čtvrtfinále mistrovství světa v Číně bojovat o největší úspěch v dějinách. Při první účasti samostatného Česka mohou překonat výsledek z roku 1970, kdy Československo skončilo šesté. Duel začne v 15:00 SELČ a přímým přenosem jej vysílá program ČT Sport.

Proti čtvrtému týmu z olympijských her 2016 v Riu de Janeiro se výběr kouče Ronena Ginzburga pokusí posunout hranici úspěchu. "Je to silový tým, hodně útočný a tvrdý, moc se s tím nepářou. Hrají velice rychle," řekl Ginzburgův asistent Petr Czudek po dnešním večerním tréninku v Šanghaji.

Ve hře bude i přímý postup na olympijské hry do Tokia. Pokud Francie ve středu nezaskočí favorizované Američany, znamenala by česká výhra zároveň účast na olympijském turnaji.

Do dějiště základní skupiny se tým vrátil ze Šen-čenu, kde sehrál dva duely s Brazílií a Řeckem v osmifinálové fázi. "V šest ráno jsme se vzbudili a odjeli. Jsme v pohodě, dorazili jsme kolem poledne, měli jsme odpočinek, oběd, odpočinek a teď trénink," popsal pivot Ondřej Balvín.

Reprezentanti se chystají na souboj s favoritem, který v přípravě před šampionátem doma porazil basketbalisty USA a ukončil jejich sérii 78 vítězství s hráči NBA v sestavě na velkých turnajích a v přípravě před nimi.

S Australany se Češi utkali dosud třikrát a na první úspěch čekají. Všechny duely se odehrály v červenci 2002 v Austrálii. Na šampionátu v Číně prošla Austrálie stejně jako USA, Španělsko a Argentina do čtvrtfinále bez porážky. Austrálie má na turnaji s průměrem 91,6 bodu na zápas třetí nejlepší útok.

"Dávají hodně bodů tím, že opravdu rychle zakončují. Taky hodně bodů dostávají. Dva těžké duely s Litvou a Francií zvládli, proto vyhráli skupinu, máme tu čest si s nimi zahrát," doplnil Czudek. Hlavními střeleckým tahouny soupeře jsou Patty Mills ze San Antonia, Aron Baynes z Bostonu a Joe Ingles z Utahu.

"Už u toho klečíme, abychom dali klukům nějaké informace. Budeme se snažit tuhle trojici eliminovat. Hlavně Millse, který hraje v obrovské fazoně, zatím je nejlepším střelcem šampionátu a bere si opravdu velké a těžké střely a dává," dodal Czudek.

v NBA hrají z australského kádru také Andrew Bogut v Golden State, Mitch Creek v Brooklynu a Matthews Dellavedova v Clevelandu. "Mají docela zkušený tým. Je to jediný tým, který v přípravě porazil Spojené státy, což mu dává určitý respekt, ale my do toho jdeme bez přehnaného respektu," prohlásil pivot Martin Kříž.

"Budeme muset něco vymyslet na tu jejich tvrdou obranu, abychom se zbytečně nevysilovali při přecházení půlky a využili toho, že jejich pivoti jsou opravdu vysocí, ale ne tak mobilní a hodně zatáhlí pod košem," řekl Czudek.

Češi se na čtvrtfinále vracejí do dobře známého prostředí v Oriental Sports Center. Australané hráli základní skupinu v Tung-kuanu a osmifinále v Nankingu. "Halu máme osahanou, čistě basketbalově je to fajn, ale zase ty věci kolem - na hotelu zase spoustu věcí nefunguje, ale jsme tady hlavně kvůli basketu. Máme tady odehrané tři zápasy, i to by taky mohla být jedna z výhod proti Australanům," dodal Czudek.

Postupujícího čeká semifinále proti Španělsku v pátek v Pekingu, na stejném místě se bude hrát i v neděli o medaile. Poražený tým sehraje v Šanghaji duel o páté až osmé místo s Polskem hned ve čtvrtek a pak se přesune k zápasu o konečné pořadí do Pekingu.