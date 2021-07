Basketbalisté budou bojovat o čtvrtfinále OH s USA

Tokio - Čeští basketbalisté budou v sobotu od 14:00 SELČ v závěrečném utkání základní skupiny A na olympijských hrách v Tokiu bojovat o postup do čtvrtfinále proti favorizovaným Spojeným státům americkým. Vítězové minulých tří turnajů pod pěti kruhy mají na kontě stejně jako výběr kouče Ronena Ginzburga jednu výhru a jednu prohru. Úspěšnější celek se posune do play off a poražený musí spoléhat na to, že nebude mít nejhorší skóre ze všech tří týmů umístěných v tabulkách na třetích příčkách.

"Už jsme s nimi hráli v roce 2019 na mistrovství světa. Tehdy to bylo takové to prvotní 'wau', že vidíme hráče hrající nejlepší soutěž. Nebyl to jmény až takový dream team. Tady je to o něco lepší, i když se mi zdá, že hrají podobným stylem," řekl asistent trenéra českého týmu Petr Czudek.

Češi se utkali s USA na úvod světového šampionátu v Číně a prohráli v Šanghaj 67:88. Ze současného amerického výběru proti nim tehdy hráli jen Khris Middleton z Milwaukee a Jayson Tatum z Bostonu. Američany stejně jako v Číně opět vede legendární kouč Gregg Popovic, pětinásobný vítěz NBA.

"Potřást si rukou s Greggem Popovicem, na to se těším, to přiznám. Je to legenda a umí pracovat s těmito typy hráčů. Potlačit jejich ega a vytvořit opravdový tým je asi těžší než třeba u (slovinského) týmu kolem Luky Dončiče, kde má každý svou roli. To bylo vidět v prvním zápase, kde jim to neklapalo. Možná to byla taková ta potřebná facka. Uvidíme, jestli přivezou (loni v lednu zesnulému) Kobemu (Bryantovi) zlatou medaili, nebo ne," doplnil Czudek.

Ginzburg má z týmu, který na MS skončil na historickém šestém místě, v Tokiu devět hráčů. Místo zraněných Vojtěcha Hrubana i Martina Kříže, jejichž dresy má tým na OH vystavené na střídačce, a Pavla Pumprly, který uzavřel reprezentační kariéru, jsou v kádru Jan Veselý, Ondřej Sehnal a David Jelínek.

"U Američanů všichni ví, co mají za tým a čeho jsou schopní. Je to malinko jiný tým než byl na mistrovství světa, kde s ním kluci hráli. Člověk se bude muset připravit, mít trochu štěstí a stát se může všechno. Bude to ale velmi těžký zápas," uvedl Jelínek.

Američané postavili tým okolo Kevina Duranta z Brooklynu, který se coby nejlepší týmový střelec podílel na zisku zlatých medailí na předchozích dvou hrách v Londýně a Riu de Janeiro. V kádru je i šampion z minulé olympiády Draymond Green z Golden State.

"Američané mají vždy našlapaný tým, ale o to víc se toho nemusíme bát a musíme hrát naši hru," uvedl Veselý, který má spolu s kapitánem Tomášem Satoranským z Chicaga jako jediný z českého kádru zkušenosti z NBA. V letech 2011 až 2014 současná opora Fenerbahce Istanbul hrála za Washington a Denver.

"Neberu to tak, že bych jim chtěl něco vrátit. Je mi jednatřicet, tyhle věci neřeším. Není to sice uzavřené, ale že bych si tam šel něco dokazovat, to ne. Jdu do toho s tím, že jsme tým, hrajeme týmově a půjdeme do toho stejně jako do kvalifikace," řekl Veselý a doufal v překvapení, jaké se českému týmu povedlo například v semifinále kvalifikace ve Victorii proti domácí Kanadě.

"Na mistrovství světa jsme s nimi hráli také, ale tehdy ta jména nebyla tak zvučná jako teď. Teď je tým poskládaný z All Star hráčů. Je ale jasné, že to bude jeden z největších zážitků na olympiádě," prohlásil kapitán Satoranský.

Těší se také na souboj s klubovým spoluhráčem Zachem LaVinem. "Psali jsme si a popichovali se před začátkem turnaje. To bylo vtipné v tom, že když jsem odjížděl na kvalifikační turnaj, tak mi Zach říkal, že se uvidíme v Tokiu. Nevěděl, kam jedeme a že ani nejsme kvalifikovaní. Tak jsem se mu pak smál, že to bylo vtipné, že to takhle předpověděl. Myslím, že nás musí respektovat úplně všichni, protože náš tým má svou bojovnost," prohlásil Satoranský.

Češi mají po výhře nad Íránem 84:78 a porážce s Francií 77:97 aktuálně rozdíl celkového skóre -14. Američanům by ani v případě překvapivé prohry nemělo čtvrtfinále uniknout. Na porážku s Francií 76:83 zareagovali výhru nad Íránem 120:66 a mají tedy bilanci +47. Už před zápasem bude jasno o situaci týmů ze skupiny B. Program v "céčku", kde bude hrát o třetí místo domácí Japonsko (aktuálně -46) s Argentinou (-28), se uzavře až v neděli.