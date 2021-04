Basketbalisté Brooklynu mají po výhře nad Torontem jisté play off NBA

New York - Basketbalisté Brooklynu si jako druhý tým po Utahu zajistili účast v play off NBA. Lídr tabulky Východní konference postup do vyřazovacích bojů zpečetil třetí výhrou za sebou, v hale Toronta zvítězil 116:103. V jiném utkání slovinský rozehrávač Luka Dončič předčil Stephena Curryho a dovedl 39 body Dallas k triumfu na palubovce Golden State 133:103.

„Nejdůležitější zápas dosavadní sezony a bylo po něm ještě dřív, než jsme začali,“ mrzelo kouče poražených Stevea Kerra, že jeho svěřenci v boji o play off ztratili na půdě jednoho z konkurentů. „Byla to dokonalá ukázka toho, jak v naší hře bylo všechno špatně,“ dodal Curry.

Warriors nezačali vůbec dobře. V první dvanáctiminutovce inkasovali 36 bodů, v druhé už o deset méně, sami se ale trápili hlavně v útoku, protože nastříleli 12 a 17 bodů. Jejich manko narostlo po změně stran kvůli špatné obraně dokonce až na 43 bodů a po závěrečné siréně skončila jejich série o čtyř domácích výher za sebou.

„Neděsí mě ani tak nemohoucnost v útoku, ale ta naše defenziva. Intenzitu, připravenost ani bojovnost jsem na obranné polovině neviděl,“ přiznal Kerr. „Nedokázali proměňovat vůbec žádné střely. Vůbec nevím, jak to popsat. Naopak my hráli na vlně,“ poznamenal hostující Maxi Kleber.

Dončičovi, který měl na kontě také osm asistencí a šest doskoků, stačilo na 39 bodů (z toho 23 ve třetí čtvrtině) jen 28 minut a do poslední části vůbec nezasáhl. V historii Maverics jen jeden basketbalista dokázal za podobnou porci minut nasázet víc bodů, a to Němec Dirk Nowitzki proti Utahu v roce 2012, kdy dal 40 bodů.

Dvouciferných střelců měl Dallas šest. Po 13 bodech zapsali hned tři hráči Dorian Finney-Smith a střídající Tim Hardaway Jr. a Ital Nicolo Melli.

Hvězdný domácí rozehrávač Curry vylepšil svůj dubnový rekord v počtu trojek na 90, protože přidal dalších pět. Celkem zaznamenal 27 bodů. O jeden méně měl na svědomí šestadvacetiletý Mychal Mulder, čímž si vylepšil osobní maximum. Patnáct bodů dodal Andrew Wiggins.

„Nahánět Stephena Curryho je nejtěžší práce v profesionálním basketbalu. Trey Burke se té role zhostil skvěle, prostě za ním běhal po celém hřišti a dokázali mu vypomáhat i spoluhráči,“ potěšilo trenéra Dallasu Maverics Ricka Carlislea.

Brooklyn dotáhl ke třetímu vítězství za sebou znamenajícímu jistotu účasti v play off 22 body Jeff Green. Sedmnáct bodů zaznamenali Kevin Durant a Blake Griffin. Na straně poraženého Toronta se o 24 bodů postaral Kyle Lowry, 21 bodů přidal OG Anunoby.

Anfernee Simmons neminul jedinou z devíti trojek a osobním rekordem 27 bodů přispěl Portlandu k vítězství nad Indianou 133:112. Boston prohrál potřetí za sebou, a to s Oklahomou 115:119. Tentokrát Celtics nebylo nic platných 39 bodů Jaylena Browna.

Řek Janis Adetokunbo se blýskl 29 body, 12 doskoky a osmi asistencemi při triumfu Milwaukee v Charlotte 114:104. Dvaadvacet bodů zaznamenal pivot Brook Lopez. V dresu Hornets se o 25 bodů postaral Devonte Graham. Minnesotu dotáhl k triumfu 114:107 v Houstonu Karl-Anthony Towns 31 body. Jeho protějšek pivot Christian Wood měl na kontě 24 bodů a 18 doskoků.

Výsledky úterních zápasů NBA:

Boston - Oklahoma City 115:119, Charlotte - Milwaukee 104:114, Golden State - Dallas 103:133, Houston - Minnesota 107:114, Indiana - Portland 112:133, Toronto - Brooklyn 103:116.

Tabulka NBA:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. x-Brooklyn 62 42 20 67,7 2. Philadelphia 61 40 21 65,6 3. New York 62 34 28 54,8 4. Boston 62 32 30 51,6 5. Toronto 62 26 36 41,9

Centrální divize:

1. Milwaukee 61 38 23 62,3 2. Indiana 61 29 32 47,5 3. Chicago 61 26 35 42,6 4. Cleveland 61 21 40 34,4 5. Detroit 62 19 43 30,6

Jihovýchodní divize:

1. Atlanta 62 34 28 54,8 2. Miami 62 32 30 51,6 3. Charlotte 61 30 31 49,2 4. Washington 61 27 34 44,3 5. Orlando 61 18 43 29,5

Západní konference,

Jihozápadní divize:

1. Dallas 61 34 27 55,7 2. Memphis 60 31 29 51,7 3. San Antonio 60 31 29 51,7 4. New Orleans 61 27 34 44,3 5. Houston 62 15 47 24,2

Severozápadní divize:

1. x-Utah 61 44 17 72,1 2. Denver 61 40 21 65,6 3. Portland 61 33 28 54,1 4. Oklahoma City 62 21 41 33,9 5. Minnesota 63 19 44 30,2

Pacifická divize:

1. Phoenix 61 43 18 70,5 2. LA Clippers 63 43 20 68,3 3. LA Lakers 61 36 25 59,0 4. Golden State 62 31 31 50,0 5. Sacramento 61 25 36 41,0

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.