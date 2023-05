Basketbalisté Bostonu opět porazili Miami a snížili stav série na 2:3 na zápasy

Boston - Basketbalisté Bostonu porazili podruhé za sebou Miami a domácím vítězstvím 110:97 snížili stav finálové série Východní konference NBA na 2:3 na zápasy. Šestý duel se hraje v sobotu na Floridě.

Boston v utkání, které sledovalo v TD Garden 19.156 diváků, ani jednou neprohrával, naopak vedl až o 24 bodů. Už v první části zápasu se dostal do trháku o 15 bodů, v poločase měl pak náskok ještě o dva body větší. Statisticky byl největší rozdíl mezi soupeři v obraně: Celtics nasbírali 13 zisků, Heat šest, a ztratili 10 míčů oproti 16 Miami.

"Musíme prostě udělat všechno pro to, abychom získali další výhru," uvedl Derrick White, autor 24 bodů Bostonu včetně šesti úspěšných trojek. Trenér Joe Mazzulla dodal: "Jme zády u zdi. Ale semkli jsme se a hrajeme na vysoké úrovni, abychom získali další šanci." Ze stavu 0:3 ještě žádný tým v historii NBA sérii neotočil.

Celtics táhli kromě Whitea, jenž na šest trojek potřeboval pouze osm pokusů, i Marcus Smart s 24 body a pěti zisky, dále Jayson Tatum s 21 body, 11 asistencemi a osmi doskoky či Jaylen Brown, který přidal 21 bodů.

Basketbalisté Miami po úvodních třech vítězstvích prohráli podruhé za sebou, stále ale mají velkou šanci stát se teprve druhým celkem od zavedení současného formátu play off v roce 1984, jenž postoupí jako osmý nasazený do finále ligy. Mohli by tak napodobit jiný tým z Floridy, hokejisty Panthers, kteří ve středu prošli do finále Stanley Cupu.

"Stále zůstáváme pozitivní. Víme, že sérii vyhrát můžeme a že ji také vyhrajeme. Jen ji teď musíme uzavřít na domácí palubovce,“ řekl Jimmy Butler, jenž zůstal na 14 bodech. Duncan Robinson nasbíral 18 bodů a devět asistencí, 16 bodů a osm doskoků přidal Bam Adebayo, 15 bodů Haywood Highsmith.

„Jeden zápas pro sérii nic neznamená. Nezáleží na něm. Teď je to jen o kolektivní přípravě a kvalitním společném výkonu. V sobotu prostě budeme hrát daleko lépe, a to je to jediné, na co je teď třeba se soustředit,“ uvedl trenér Erik Spoelstra, který s Heat usiluje o své šesté finále.

Finále Východní konference play off NBA - 5. zápas: Boston - Miami 110:97, stav série 2:3.