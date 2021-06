Basketbalisté Atlanty srovnali sérii s Milwaukee, Bucks se zranil Adetokunbo

New York - Basketbalisté Atlanty zvítězili v play off NBA doma nad Milwaukee 110:88 a srovnali stav semifinálové série na 2:2. A to přesto, že postrádali svou největší hvězdu Trae Younga. Naopak na výkonu Bucks se projevilo, že ve třetí čtvrtině musel ze hry odstoupit s poraněným kolenem klíčový hráč Janis Adetokunbo a jeho další působení v sérii je nejisté.

Adetokunbo se zranil v páté minutě druhé půle za desetibodového vedení Atlanty, když se snažil zablokovat smečujícího Clinta Capelu. Při dopadu se mu koleno prohnulo na druhou stranu a s bolestivou grimasou musel střídat. Do hry se už řecká hvězda nevrátila. „Nevypadá to dobře, ale více budeme vědět až zítra po vyšetřeních,“ řekl trenér Milwaukee Mike Budenholzer.

Ztráta lídra se na hráčích Bucks projevila a Atlanta vzápětí šňůrou 15:0 zápas rozhodla. Sama přitom hrála bez svého klíčového hráče Younga, který v předchozím zápase smolně šlápl na nohu rozhodčího a poranil si kotník.

Skvěle ho ale zastoupil veterán Lou Williams, který k výhře přispěl 21 body a 8 asistencemi a byl nejlepším střelcem zápasu. Skvěle zahrál i Srb Bogdan Bogdanovič, který měl 20 bodů, přičemž tři ze svých šesti trojek dal právě při rozhodující šňůře. Hned šest hráčů Hawks mělo dvouciferný počet bodů.

"Byl to skvělý týmový výkon. Ukázali jsme, že nejsme tým jednoho hráče," řekl trenér Nate McMillan. "Hodinu před zápasem jsme se dozvěděli, že Trae nebude hrát a že já jdu do základu. Snažil jsem se na to rychle připravit, nasadil jsem si jinou hlavu, než když chodím z lavičky, a šel jsem na to. Všichni ale hráli s velkou sebedůvěrou a na vysoké úrovni,“ dodal Williams, který se spoluhráči získal dvakrát dvouciferné vedení ještě předtím, než se Adetokunbo zranil.

Nejlepším střelcem Milwaukee byl s 19 body a 9 asistencemi Jrue Holiday. Khris Middleton dal 16 bodů, přičemž minul všech sedm pokusů za tři body. Adetokunbo před zraněním stihl 14 bodů a 8 doskoků.

Finále Východní konference NBA - 4. zápas: Atlanta - Milwaukee 110:88 (stav série 2:2).