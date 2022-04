Basketbalisté Atlanty a New Orleans se udrželi ve hře o play off NBA

Basketbalista Atlanty Trae Young (vpravo) a P.J. Washington z Charlotte v utkání předkola play off NBA 13. dubna 2022.

Basketbalista Atlanty Trae Young (vpravo) a P.J. Washington z Charlotte v utkání předkola play off NBA 13. dubna 2022. ČTK/AP/John Bazemore

New York - Basketbalisté Atlanty deklasovali v předkole play off NBA Charlotte 132:103 a o poslední postupové místo ve Východní konferenci si zahrají s Clevelandem. V Západní konferenci New Orleans vyřadilo San Antonio po výhře 113:103, Pelicans teď čeká rozhodující duel s Los Angeles Clippers. V předkole dosud vždy zvítězily výše nasazené domácí týmy, v pátečních zápasech budou mít výhodu vlastní haly Cavaliers a Clippers.

Atlanta vedla v zápase až o 33 bodů, ale ještě v poločase rozhodnuto zdaleka nebylo (60:52). Třetí čtvrtinu ale Hawks vyhráli 42:24, trefili v ní 16 z 24 střel. Jejich lídrem byl rozehrávač Trae Young, jenž zaznamenal 24 bodů a 11 asistencí. "Skvělá týmová výhra. Osobně to mám tak: když vás ze soupeřova celku brání dva hráči, musíte se s tím vyrovnat. Aspoň se tím otevřou volné pozice pro spoluhráče," řekl Young. Sekundovali mu De'Andre Hunter s 22 body či Clint Capela s 15 body a 17 doskoky. Hornets táhli LaMelo Ball s 26 body a osmi asistencemi a také Terry Rozier, který přidal 21 bodů.

Duel poznamenal incident ze čtvrté části. Za protesty byl vyloučen hostující Miles Bridges, jenž pak po cestě do šatny rozezleně hodil chránič po fanouškovi, jenž na něj křičel, a nevědomky při tom udeřil mladou fanynku. "Přijmu jakýkoli trest. A se slečnou se chci spojit," řekl Bridges, pro jehož tým porážkou skončila sezona.

Hlavním strůjcem výhry New Orleans byl C.J. McCollum, autor 32 bodů, sedmi asistencí a šesti doskoků. Pelicans vedli v utkání až o 21 bodů a soupeř přes nápor v poslední čtvrtině na obrat neměl. Brandon Ingram přidal 27 bodů a Jonas Valančiunas zaznamenal vedle 22 bodů také 14 doskoků. Právě v podkošové činnosti domácí dominovali (53:34). Nejlepším střelcem Spurs byl s 23 body Devin Vassell.

Předkolo play off NBA: Západní konference: New Orleans - San Antonio 113:103. Východní konference: Atlanta - Charlotte 132:103.