Basketbalista Veselý přiznal, že ze sezony má smíšené pocity

Vitoria (Španělsko) - Reprezentační pivot Jan Veselý přiznal, že z uplynulé sezony má poněkud smíšené pocity. Jako první český basketbalista získal prestižní ocenění pro nejlepšího hráče Evropské ligy, ale s favorizovaným Fenerbahce na závěrečném turnaji neuspěl už v semifinále.

Fenerbahce sice přijelo na Final Four do Vitorie jako vítěz základní části, ale v semifinále s Anadolu Efes prohrálo 73:92 a v utkání o bronz podlehlo 75:94 Realu Madrid. "Zápas o třetí místo nebyl důležitý, to neřeším. Spíš mě mrzí, že jsme nedokázali vyhrát v pátek a nepostoupili do finále," řekl novinářům Veselý.

"Za ocenění jsem rád, je to vysoké ocenění práce, kterou já i tým jedu celý rok. Je to super, ale v podstatě to nic nemění na zklamání, že jsme nedokázali vyhrát titul," přidal Veselý, který si ze sobotního galavečera odnesl celkem tři ceny: byl také vybrán do nejlepší pětky sezony a jeho akce ze zápasu s Gran Canarií byla zvolena jako moment sezony.

"Byl jsem překvapený. Kamarádi, spoluhráči i manželka říkali, že to vyhraju. Ale tím, že jsem se v únoru zranil, tak jsem nevěřil. Ale překvapen jsem mile," uvedl. Nejprestižnější cenu věnoval manželce se synem. "Už jsem to říkal na podiu. Druhý MVP je manželka za to, že nám porodila syna. Je to tedy tak trochu pro ně dárek," dodal.

"Ocenění z dřívějších let mám doma na polici a zbytek mám v Istanbulu. Teď jsme kvůli malému renovovali byt, tak jsme si nechali udělat na stěnu vitrínu na ceny," prozradil Veselý. "Tohle je určitě největší ocenění, protože zatím jsem nic individuálního nevyhrál," prohlásil.

Velkou zásluhu na individuálním úspěchu českého reprezentanta měl i trenér Željko Obradovič. "Nejsem hráč, který pro sebe vytvoří situace a dává třicet bodů a nevím kolik asistencí. Potřebuji k tomu tým a Željko na tom má velký podíl. Dal mi ve Fenerbahce šanci a zase jsem díky němu začal milovat basket," přidal Veselý, který do Istanbulu přišel před pěti lety z NBA.

"Navíc s ním mám velmi dobrý vztah i mimo hřiště, byl mi na svatbě a můžu mu říct cokoliv a kdykoliv. Snaží se vyjít vstříc, pomoct nebo aspoň poradit," uvedl Veselý, jemuž k ocenění gratuloval i kamarád a reprezentační spoluhráč Tomáš Satoranský z Washingtonu Wizards.

"Včera mi psal, že konečně budeme hrát spolu, ale to jsou takové ty srandičky," řekl Veselý. Možný návrat do NBA, kde za Washington a Denver odehrál celkem 162 zápasů, nevyloučil. "S Tomášem se známe strašně dlouho a podporujeme se. Doufám, že bude v NBA pokračovat tak, jako doteď. No a u mě uvidíme," prohlásil.