Basketbalista Schilb se vrací do české ligy, bude hrát za USK Praha

Praha - Český basketbalový reprezentant Blake Schilb se stal novou posilou USK Praha. Sedmatřicetiletý střelec se po loňském konci ve francouzské Remeši dohodl s aktuálně čtvrtým celkem NBL na smlouvě do konce sezony. Vedle úspěchu v domácí soutěži se chce i kvalitně připravit na letní olympijskou kvalifikaci.

"Je mi velkým potěšením mít možnost hrát znovu v České republice, kde jsem vlastně zahájil profesionální kariéru. Po roce tréninků v USA a zahájení podnikatelské činnosti mimo basketbal se mi naskytla skvělá možnost hrát za USK Praha a dokončit s nimi sezonu. Je to dobrá kombinace zájmů, která mi umožní kvalitně trénovat, hrát, připravit se na reprezentační kemp a následně být připraven na olympijskou kvalifikaci a možná i na olympiádu v Tokiu,“ uvedl v tiskové zprávě Schilb.

Rodák z amerického Illinois, který přijal v roce 2015 české občanství, se vrací do tuzemské nejvyšší soutěže po 12 letech, kdy hrál za mistrovský Nymburk. Od té doby vystřídal šest různých zahraničních klubů. V Élanu Chalon se stal v roce 2012 mistrem Francie i nejužitečnějším hráčem finále, v Galatasarayi Istanbul čtyři roky nato triumfoval v Eurocupu. Oblékal také dres Crvené Zvezdy Bělehrad, Realu Betis, Paříže nebo naposledy Remeše. Tam měl ve své loňské poslední sezoně průměr 11,1 bodu na zápas.

"Je proto velkou ctí u nás přivítat hráče s profilem a zkušenostmi jako je Blake. Jsme rádi, že jsme našli společně průsečík zájmů obou stran," řekl manažer USK Petr Jachan. Věří, že právě sedmatřicetiletý veterán pomůže jinak nejmladšímu týmu v lize k rozvoji a dalšímu posunu. "Právě takové osobnosti jako jsou Blake výrazně pomohou profilovat nové mladé hráče. I přestože odehrál své poslední utkání v loňské sezoně, věříme, že se dostane do herního rytmu co nejdříve a pomůže nám především v play off," doplnil Jachan.

Schilb zvažoval konec reprezentační kariéry už před dvěma lety po mistrovství světa v Číně, kde pomohl týmu Ronena Ginzburga k historickému šestému místu. S průměrem 64,7 procenta se stal nejlepším střelcem trojek na turnaji. Vidina možné účasti na letošní olympiádě v Tokiu ho však přiměla rozhodnutí o konci přehodnotit.

Pražský celek, který v této sezoně NBL jako jediný porazil suverénní Nymburk, v Schilbovi získal další cennou posilu. Již v minulých letech se do týmu vraceli ze zahraničí například Luboš Bartoň či Jaromír Bohačík, nebo svou kariéru v USK nastartovali hráči jako Tomáš Satoranský, Ondřej Balvín a Vojtěch Hruban.