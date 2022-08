Basketbalista roku Veselý triumf nečekal a na ME chce odvést maximum

Mariánské Lázně - Pivot Jan Veselý označil triumf v letošní anketě pro nejlepšího basketbalistu roku za překvapivý. Místo sebe favorizoval reprezentačního spoluhráče Tomáše Satoranského, který sehrál šestou sezonu v zámořské NBA. S o rok a půl mladším mladším rozehrávačem se bude od příští sezony potkávat ve španělské Barceloně a tvrdá, že si to se Satoranským dlužili. Zároveň ale cílí na zářijové mistrovství Evropy, v němž Praha hostí jednu ze základních skupin.

"Ještě jsme neměli se Satym čas se pohecovat (za vítězství v anketě), ale to přijde. On sám snad dřív říkal, že se to střídá mezi ním a mnou, takže doufáme, že nás někdo brzy vystřídá. Věřím, že to bude třeba Víťa Krejčí," řekl novinářům po vyhlášení Veselý.

Dvaatřicetiletý rodák z Ostravy vyhrál anketu počtvrté v kariéře a poprvé od roku 2017. Přerušil právě sérii pěti triumfů Satoranského. Po přebrání skleněné trofeje představující basketbalový míč se netajil tím, že byl nervózní.

"Bylo to pro mě překvapení. Saty hrál v nejlepší lize světa a nemůžeme čekat, že by ho někdo z Euroligy mohl vystřídat. Ačkoliv tu sezonu třeba neměl ve svých očích nejlepší, pořád byl v nejlepší lize světa a to je úspěch," uvedl Veselý.

Se Satoranským se bude Veselý od příštího roku potkávat v Barceloně. Zatímco třicetiletý rozehrávač se do katalánského velkoklubu vrátil po šestiletém působení v NBA, Veselý do Španělska přestoupil po osmi sezonách ve Fenerbahce Istanbul.

"Bavili jsme se o tom s manželkami a říkali jsme, že si to jeden druhému dlužíme, abychom si zkusili hrát spolu nejen v reprezentaci, ale i v klubu. V repre se vidíte měsíc, ale tady těch deset měsíců bude trochu výzva," doplnil s úsměvem Veselý, který se s Fenerbahce rozloučil čtvrtým mistrovským titulem. Ve finálové sérii byl také vyhlášen nejlepším hráčem.

Vedle vyhlídek na Barcelonu se ale soustředí také na příští týdny, kdy ho v září čeká mistrovství Evropy. V něm se jedna ze základních skupin uskuteční v Praze. "Doufám, že budeme mít za sebou co nejlepší prostředí. Mám rád plnou halu a v Česku jsem snad před plnou arénou ještě nehrál. Věřím, že se to teď splní a lidé nám budou fandit," podotkl Veselý.

Bývalý hráč Washingtonu nebo Denveru se těší v základní skupině i na utkání se Srbskem. V zemi strávil v dresu Partizanu Bělehrad tři sezony, stále tam během roku pobývá a se srbskou manželkou Natalií má syna Liama.

"Bude to speciální zápas. Mám k nim vazby, ale reprezentace je něco jiného," řekl Veselý, který měl možnost v minulosti hrát i za srbský národní tým. "Před 13 lety se mluvilo o tom, že bych mohl dostat srbský pas, abych byl jejich domácí hráč. Ale to bych se musel vzdát českého pasu a to pro mě nepřipadalo v úvahu," řekl Veselý.

Přestože mnozí označují letošní mistrovství Evropy za vrchol této basketbalové generace, on sám bere tyto příměry s rezervou. "Myslím, že každý rok je nějaké vyvrcholení. Má to ale své kouzlo a všichni se na to těšíme. Všechny naše úspěchy byly dosud mimo Česko a nehráli jsme doma. Snad se na to připravíme, abychom mentálně nevyhořeli," prohlásil Veselý.

Konkrétní cíle si do šampionátu dávat nechtěl. "Nemáme žádné očekávání. Přišli jsme si potrénovat, zahrát a dát do toho vše, jako to děláme každé léto. Stejně jako vloni v Kanadě (na olympijské kvalifikaci), kdy říkali, že nemáme šanci, a přesto jsme postoupili. Naším snem je hrát dobře, ale nijak nesním. Chci jít na hřiště, odevzdat tam vše a snažit se urvat výhru," dodal Veselý.