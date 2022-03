Basketbalista Krejčí si užívá narůstající roli v NBA, bere to za splněný sen

Oklahoma City (USA) - Za splněný sen označil český basketbalista Vít Krejčí svou stoupající roli v NBA a věří, že se do konce první sezony v prestižní soutěži posune ještě o něco dál. Jednadvacetiletý rozehrávač Oklahomy Thunder se naposledy blýskl 12 body a 11 doskoky při výhře nad Orlandem (118:102) a zaznamenal svůj první double double v zámořské lize. Přestože bude muset po konci ročníku na drobný chirurgický zákrok, věří, že poté pomůže národnímu týmu v kvalifikaci o mistrovství světa a následném evropském šampionátu.

"Tuhle roli si užívám. Je to super připravovat se každý den na hráče jako jsou Jayson Tatum, Ja Morent či Nikola Jokič. Zprvu jsem z toho byl nervózní, ale každým zápasem se cítím líp a líp. Je to pro mě splněný sen," řekl Krejčí v rozhovoru v dnešním videohovoru s novináři prostřednictvím agentury PPG Sport.

"Máme nyní nějaké zraněné hráče, takže dostávám hodně minut a poslední zápasy se mi docela dařilo. Když jsem před měsícem začal po zranění hrát, nebyl jsem úplně svůj. Teď mám ale sebevědomí zpět, cítím se na hřišti pohodlněji a je to znát," doplnil rodák ze Strakonic.

Talentovaný basketbalista, který do NBA přišel ze španělské Zaragozy, si už nyní spočítal, že odehrál v zámoří více minut, než za poslední dva roky ve Španělsku. Vidět byl hlavně v posledním duelu s Orlandem díky prvnímu double doublu v lize. "Už v půli jsem věděl, že mám devět bodů a sedm doskoků. Ne že bych po tom mířil, ale dával jsem si pozor na obranné doskoky. Ten double double jsem chtěl. Hlavní však bylo, že jsme vyhráli, protože nám to pomohlo zase k větší pohodě," podotkl Krejčí.

Vedle gratulací od rodiny, bývalých spoluhráčů nebo dalšího českého hráče v NBA Tomáše Satoranského ho potěšilo i přání jednoho z fanoušků. "Napsal mi kluk z Písku, který byl v osmi letech na jednom kempu s tím, že je mu teď třináct, kouká na zápasy a je to pro něj motivace. Tohle je ale motivace i pro mě. Ukázat, že ač jsem byl ve ve dvanácti také v Písku, dá se tohle uskutečnit," uvedl Krejčí.

Sám na sobě vidí, že udělal pokrok hlavně ve střelbě. Tu paradoxně zdokonaloval během loňského zranění kolena. "Myslím, že se mi ty hodiny, kdy jsem nemohl dělat nic jiného než střílet, vyplácí. V NBA je extrémně důležité mít střelbu za tři body a jsem rád, že mi to tam padá. Můžu toho ale nabídnout víc a věřím, že dostanu i víc míč do ruky," přál si pátý draftovaný Čech do NBA, který má průměr 4,7 bodu na zápas.

I kvůli náročnému programu se snaží dbát na regeneraci. "Pomáhá mi, že máme ledovou vanu. Také experimentuju s takovou dekou, která je hrozně těžká a má pomáhat tomu, že když spím, tak tělo lépe relaxuje," popsal Krejčí.

Americký styl života mu vyhovuje více než španělský. "Ve Španělsku jsou obědy ve tři a večeře v jedenáct, což mi nesedělo. Vstávám brzy a taky chodím i brzy spát. Americký styl je podobný tomu v Česku. Když jsem ale v NBA, tak se vše točí kolem toho a nemám moc čas na ostatní věci," uvedl rozehrávač, který má do měsíce jen jeden ryze volný den.

Za hlavní cíl si tak dal ve zbývajících zápasech tohoto ročníku odehrát co nejvíc minut a nadále se posouvat. Oklahomě patří 14. místo v Západní konferenci a zbývá jí v základní části devět zápasů.

Teprve po konci sezony bude Krejčí řešit působení v národním týmu, který čeká kvalifikace o MS a zářijové Euro. "Zatím to nemám naplánované. Dáváme to dohromady a snažíme se vymyslet co nejlepší kombinaci. Určitě nejde vyloučit, že zvládnu oboje," řekl Krejčí s tím, že by na jeho plánech neměl nic neměl měnit ani drobný chirurgický zákrok po sezoně.

"Budu muset na menší vyčištění a zkontrolování kolene a pak bude asi pět týdnů krátká rehabilitace. Po prvních dvou týdnech ale začnu normálně běhat. Moc rád bych se reprezentace zúčastnil," dodal Krejčí.