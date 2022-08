Basketbal v sobotu vyhlásí nejlepší hráče roku, Satoranský může vyhrát poosmé

Mariánské Lázně (Chebsko) - V sobotu vpodvečer budou v Mariánských Lázních vyhlášeni nejlepší basketbalisté uplynulé sezony. Triumf v anketě Basketbalista roku obhajuje rozehrávač Tomáš Satoranský, který může vyhrát prestižní domácí ocenění popáté za sebou a poosmé celkově. Mezi ženami se hledá nová vítězka po odchodu loňské šampionky Kateřiny Elhotové, jež ukončila kariéru.

Vyhlášení bude po loňské pauze mít opět formu slavnostního ceremoniálu. Ten se uskuteční od 17:30. V minulém roce pořadatelé galavečer kvůli tehdejším protikoronavirovým opatřením zrušili a výsledky oznámili v televizním přenosu.

Třicetiletý Satoranský patří se sedmi triumfy k rekordmanům ankety. Naposledy neuspěl v roce 2017, kdy ho porazil jeho reprezentační spoluhráč a tehdejší vítěz Evropské ligy Jan Veselý.

O dva roky starší pivot Veselý, který letos získal s Fenerbahce Istanbul svůj čtvrtý mistrovský titul a byl v Turecku vyhlášen nejlepším hráčem finálové série, bude pro Satoranského opět hlavním konkurentem. Bez šancí nemusí být ani dvaadvacetiletý Vít Krejčí, který absolvoval první sezonu v NBA v dresu Oklahomy Thunder.

Úřadující šampion Satoranský ukončil v létě šestileté působení v NBA. V úvodu sezony hájil dres New Orleans Pelicans, po několika výměnách dohrál ročník ve Washingtonu Wizards. Poté co mu v zámoří skončila smlouva, vrátil se do Barcelony, kde působil také v letech 2014-2016.

Tam se od příští sezony potká s Veselým, jenž ukončil působení ve Fenerbahce a podepsal v katalánském velkoklubu tříletou smlouvu. Po obnovení ankety v roce 2012 se nikdo jiný krom této dvojice na český trůn nedostal.

Mezi ženami se bude hledat nová královna po pětinásobné vítězce Elhotové. Hlavními aspirantkami na celkové vítězství jsou Julia Reisingerová a Veronika Voráčková.

Čtyřiadvacetiletá Reisingerová má za sebou vydařenou sezonu ve španělské Gironě, s níž se dostala do čtvrtfinále Evropské ligy. Reprezentační pivotka může v anketě vylepšit loňské druhé místo.

Voráčková se zase propracovala do základní sestavy českých mistryň z USK Praha, s nimiž vyhrála domácí titul a byla čtvrtá v Evropské lize. Třiadvacetiletá rodačka z Českých Budějovic byla minulý rok v anketě třetí.

Svými hlasy o vítězi za klubovou sezonu 2021/22 a reprezentační rok 2022 rozhodli trenéři, hráči, vedení federace ČBF a novináři.