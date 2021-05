Basilašvili získal titul v Mnichově, Struff při finálovém debutu neuspěl

Mnichov - Gruzínský tenista Nikoloz Basilašvili získal na antukovém turnaji v Mnichově pátý titul v kariéře. Domácího Jana-Lennarda Struffa, jenž hrál v jednatřiceti letech finále na okruhu ATP poprvé, zdolal za necelou hodinu a půl 6:4, 7:6.

Basilašvili si o titul zahrál posedmé a i díky většímu klidu sebral soupeři hned v prvním gamu podání. To byl nakonec jediný úspěšný brejkbol finálového zápasu, který byl v úvodním setu na půlhodinu přerušen kvůli dešti. Ve druhém setu si sice jeden brejkbol vypracoval i Struff, ale neproměnil ho a ani při svém 171. turnajovém startu na okruhu ATP či grandslamu titul nezískal. Basilašvili zápas rozhodl v tie-breaku poměrem 7:5.

"Nebylo to snadné a v závěru dokonce supertěsné. S Janem to nikdy není lehké, je to velký bojovník a má výborný servis. Jsem superšťastný, vypadá to, že mi podmínky v Německu sedí. Tohle je můj pátý titul a do dalších turnajů mi dodá sebevědomí," řekl na kurtu pátý nasazený Basilašvili, jenž dvě z předchozích čtyř trofejí získal na antuce v Hamburku. Za dnešní titul získal vedle prémie i vůz BMW.

Tenisový turnaj mužů v Mnichově (antuka, dotace 481.270 eur): Dvouhra - finále: Basilašvili (5-Gruz.) - Struff (7-Něm.) 6:4, 7:6 (7:5). Čtyřhra - finále: Koolhof, Krawietz (1-Niz./Něm.) - Gille, Vliegen (3-Belg.) 4:6, 6:4, 10:5.