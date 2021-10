Basiková v remasterované podobě po 30 letech vydává své první sólové album

Praha - Zpěvačka Bára Basiková znovu vydává své první sólové album. Eponymní nahrávka se v remasterované podobě objevuje po třiceti letech. Basiková v době jeho vydání byla známá jako zpěvačka skupiny Precedens a Stromboli. Po mnoha letech intenzivní spolupráce s Martinem Němcem a Michalem Pavlíčkem měla tehdy chuť a potřebu vydat se svou vlastní cestou. Basiková to řekla v rozhovoru s ČTK.

"Právě se blíží moje dvě zásadní události. A to nové vydání mé sólové desky Bára Basiková z roku 1991, které po letech vychází jak na vinylu tak na CD. A zároveň vychází kniha s názvem Když skočíš, já taky podle mého internetového blogu. který jsem začala psát loni, když přišla pandemie," uvedla.

Na sólovou prvotinu si Basiková sama vybrala autory a materiál. Oslovila deset svých kamarádů kolegů muzikantů a každý z nich ji daroval jednu skladbu, kterou také na album nahrál se svou domovskou kapelou. Kromě zpěvačky spojují texty Jana Sahary Hedla. Na desce se mimo jiné podílel David Koller (píseň Troja nahrála skupina Lucie), Ota Baláž (Souměrná), Michal Pavlíček (Říjen spí), Roman Dragoun (Víkend lvích vášní), Karel Šůcha (Ty uvadlé) nebo Martin Němec (Pouštní anděl).

"Spousta lidí mi připomínala, a že to pro ně byla zlomová deska souznící s tou krásnou dobou 90. let. Tak jsem si řekla, proč bych nesouhlasila s návrhem firmy vydat ji znovu," podotkla Basiková. "Je to kus mého života a významná část mé kariéry, nahrávka, kterou jsem oficiálně odstartovala svoji sólovou kariéru," dodala.

Speciální koncertní turné k albu s dodnes hranými hity Souměrná nebo Říjen spí osmapadesátiletá Basiková nechystá, ale uvažuje o společném křtu s knihou Když skočíš, já taky. Kniha navazuje na její úspěšnou prvotinu Rozhovory s útěkem z roku 1990, kterou napsala ve svých 19 letech a jejímž kmotrem se stal Bohumil Hrabal. "Je to hodně osobní deník, myslela jsem, že už se ke psaní nikdy nedostanu, ale během pandemie, kdy jsem nemohla koncertovat, mi dcery řekly, že nastala ta chvíle. Zjistila jsem, že mě pořád psaní baví," podotkla Basiková.

Své zatím poslední sólové album s názvem Slzy vydala Basiková v roce 2018. Jednalo se o návrat k hudbě 80. let. K písním postaveným převážně na temných klávesách vybrala zpěvačka texty vyprávějící o lásce, vášni, zklamání, rozchodech, manipulaci, samotě či hledání životní cesty. Písně napsali Richard Ulrych a Luděk Fiala, kteří album zároveň produkovali. Basiková již nazpívala písně nejrůznějších žánrů. Prošla od nové vlny přes pop, ale i projekty esoterických písní, jidiš skladeb či chrámové muziky až po muzikály. V současné době koncertuje s kapelou, má komorní program za doprovodu klavíru a v Hudebním divadle Karlín vystupuje v roli Máří Magdalény v muzikálu Jesus Christ Superstar.