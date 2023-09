Baseballisté zahájili domácí ME úspěšně, Rakousko porazili 9:0

Ostrava - Čeští baseballisté porazili v úvodním utkání domácího mistrovství Evropy Rakousko 9:0. Tým trenéra Pavla Chadima potvrdil v Ostravě roli favorita a drží od úvodu jedno ze dvou postupových míst ve skupině A. V pondělí se Češi utkají od 17:30 s Řeckem, které prohrálo se Španělskem 1:14. V případě dalšího vítězství by si již mohli zajistit postup do čtvrtfinále.

Češi měli před vyprodanými tribunami od začátku duel ve svých rukách. Po dvou směnách vedli 4:0, téměř dva tisíce fanoušků pak nadchly také homeruny Matěje Menšíka a Martina Červenky. Reprezentanti zakončili utkání v obraně s čistým kontem.

"Hlavně bych chtěl poděkovat divákům, kteří nám vytvořili skvělé prostředí. Díky nim jsme od první minuty byli klidní a nadhazovači podali fantastický výkon," řekl po utkání novinářům Chadim. "Celkově to byl vyvážený výkon na všech pozicích. Tak se chceme prezentovat, abychom reagovali na soupeře a byli vyvážení v obraně i útoku," doplnil trenér.

Evropský šampionát se koná v Česku po devíti letech. Národní tým chce získat v domácím prostředí historicky první medaile. Dosud byli Češi nejlépe čtvrtí právě v roce 2014.

Utkání na hřišti Arrows Ostrava předcházel slavnostní ceremoniál s nástupem vlajkonošů a završený ohňostrojem. Češi vstoupili do zápasu sebejistě. V úvodní směně se po krádeži Vojtěcha Menšíka dostali do skórovací pozice a po Červenkově odpalu získali první bod.

Ve druhé směně přidali další body Martin Mužík, Arnošt Dubový a znovu Vojtěch Menšík. Rakouští pálkaři dál vycházeli při nadhozech debutujícího Tomáše Ondry naprázdno a v případě odpalů naráželi na pozornou českou hru v obraně. "To bylo určitě důležité. Vedení 4:0 po druhé směně tým a nadhazovače strašně zklidní. A Tomáš Ondra to potom dotáhl na skvělou nulu v šesti směnách," uvedl Chadim.

Češi zvýraznili náskok v páté směně. Hned v jejím úvodu rozjásal tribuny premiérovým českým homerunem Matěj Menšík, pro další body později doběhli Mužík a Dubový.

Rakušané vystřídali před šestou směnou nadhazovače, zkušeného Christiana Tomsicha nahradil Brian Fürböck. Ani ten ale český útok nezastavil a Červenka odpálil další homerun. "Každý homerun je moc hezký, takže jsem si ho užil. Jsem rád, že jsme na jejich nového nadhazovače dovedli hned zatlačit, alespoň tímto odpalem. I ostatní kluky to třeba nakoplo," podotkl Červenka.

Rakušané se sice později dostali po výměnách českých nadhazovačů dvakrát na druhou metu, více ale nezvládli. Poslední český bod přidal v osmé směně Matěj Menšík a tým trenéra Chadima zavřel duel další stoprocentní hrou v obraně.

V pondělí se Češi na ostravském hřišti utkají s Řeckem. "Budeme zase favorit, ale rozhodně ne tak velký jako s Rakouskem. Jsou to mladí Američané, agresivní a zvyklí z amerických škol bojovat do poslední chvíle. Myslím, že to nebude takhle jednoduchý zápas," řekl Chadim. "Proti Řecku bych chtěl, abychom zopakovali výkon na kopci, udrželi co nejméně bodů a nejlépe hrát s nulou. S nulou se totiž neprohrává," dodal Chadim.

Mistrovství Evropy baseballistů v Česku:

Skupina A (Ostrava):

Španělsko - Řecko 14:1 po 7. směně, Česko - Rakousko 9:0.

Tabulka:

1. Španělsko 1 1 0 100,0 2. Česko 1 1 0 100,0 3. Rakousko 1 0 1 0,0 4. Řecko 1 0 1 0,0

Skupina B (Třebíč):

Itálie - Maďarsko 15:2 po 7. směně, Švédsko - Velká Británie 0:4.

Tabulka:

1. Itálie 1 1 0 100,0 2. Velká Británie 1 1 0 100,0 3. Švédsko 1 0 1 0,0 4. Maďarsko 1 0 1 0,0

Skupina C (Brno):

Chorvatsko - Ukrajina 11:1 po 7. směně, Francie - Nizozemsko 0:9.

Tabulka:

1. Chorvatsko 1 1 0 100,0 2. Nizozemsko 1 1 0 100,0 3. Francie 1 0 1 0,0 4. Ukrajina 1 0 1 0,0

Skupina D (Praha):

Izrael - Švýcarsko 14:1 po 7. směně, Německo - Belgie 15:4 po 7. směně.

Tabulka:

1. Izrael 1 1 0 100,0 2. Německo 1 1 0 100,0 3. Belgie 1 0 1 0,0 4. Švýcarsko 1 0 1 0,0