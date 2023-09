Baseballisté vyhlíží na ME čtvrtfinále s Brity, věří i v kouzlo státního svátku

Brno - Symbolicky v den české státnosti se utkají ve čtvrtek čeští baseballisté proti Velké Británii (od 18:30) o postup do semifinále domácího mistrovství Evropy. Věří, že jim pomůže nejen kouzlo významného data, ale také 2500 fanoušků na tribunách v Brně. Trenér Pavel Chadim a kapitán Petr Zýma se dnes před novináři shodli, že dosud neporažení Britové budou nebezpečnými soupeřem. Věří ale v úspěch, který by je reálně posunul do bojů o historické medaile.

"Mám symboliku rád. Jsem rád, že je zítra svátek. Lidé si budou moci den užít a přijít večer na baseball. Bude to navíc padesátý zápas, co vedu za rok a půl národní tým. V úterý proti Španělsku jsem zažil třináctou prohru a věřím, že to číslo 13 zůstane co nejdéle," uvedl Chadim.

Načasování klíčového utkání v den státního svátku se líbilo také Zýmovi. "Termín je daný Evropskou asociací, která připravuje šampionát dva roky dopředu. Ale mohlo by nám to pomoci v tom, že když budou mít lidé volno, mohli by se zastavit na stadionu nebo v restauracích, kde se bude baseball přenášet, a zafandit. Tak jako když nás na World Baseball Classic sledovalo padesát procent domácností. Kdyby to teď bylo třeba patnáct, bylo by to skvělé," podotkl s úsměvem Zýma.

Češi se přesunuli do Brna dnes z Ostravy, po cestě si ještě zatrénovali v Olomouci. Zatímco národní tým postoupil do čtvrtfinále ME z druhé příčky skupiny A, Britové neprohráli zatím jediný zápas a ovládli skupinu B. Naposledy porazili úřadující bronzové medailisty Italy 11:10 a odsoudili je k soubojům o 9. až 12. místo.

"Britové jsou teď pro nás neznámou. V rámci Evropy jsme se potkali už několikrát a často jsme je byli schopní porazit. Ten tým ale teď hodně posílil v kvalifikaci na WBC. V rosteru je i hodně Američanů. Musíme si pohlídat dva jejich horké pálkaře, kteří do toho řežou jak utržení z řetězu. Je to ale pro nás soupeř, který je hratelný," líčil Zýma.

Oporami Britů jsou dvacetiletý Harry Ford, který se blýskl proti Italům dvěma homeruny, nebo Nick Ward, jenž má smlouvu s Philadelphia Philllies. "Jak bych charakterizoval Brity? Agresivní, atletičtí, američtí a ne dostatečně sehraní. Zatím," uvedl Chadim.

Za favorita označil soupeře. "Minimálně vyhráli skupinu, jsou zatím neporažení a mají v utkání k dispozici dohrávku. Když si přihraju, že si fandíme, tak je to 60:40 pro ně. Kdybych se ale na to podíval bez toho, že jsem trenérem českého týmu, tak podle jmen a soutěží, které hrají, jsou to dvě třetiny pro Brity a jedna pro nás," doplnil reprezentační kouč.

Britové dosud získali v historii kontinentálních šampionátů dvě stříbrné medaile (1967, 2007), Češi na první cenný kov čekají.

Podle Zýmy turnaj vyřazovací fází teprve začíná. "Čtvrtfinále rozhodne o tom, jestli budeme hrát o první čtyři místa, nebo budeme opakovat boj o pátou příčku. Je to pro nás zápas osudu. Rozhodne se o tom, zda se můžete v dalších dnech ještě táhnout za vysněným snem, nebo budete bojovat o čest skrze páté místo," řekl reprezentační kapitán.

K dispozici budou mít Češi domácí prostředí. Organizátoři navýšili pro čtvrtfinále kapacitu stadionu Draků na 2500 míst. Mělo by být vyprodáno. "Je to naprosto ojedinělé. A dokonce bych řekl, že jak jsou to naši fanoušci, tak se to vyrovná těm 45 tisícům japonských. Jsou hlučnější a je cítit, že fandí jen vám. Japonci byli zdvořilí a fandili všem," porovnal Chadim.

Dvaapadesátiletý kouč také věřil, že hráčům pomůže i znalost místního hřiště. "Spousta kluků zde hraje v extralize. Je to místo, kde český baseball úspěchy zažíval. Pojďme to nepokazit," dodal Chadim.