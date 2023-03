Baseballisté v závěrečném zápase na WBC prohráli s Austrálií 3:8

Tokio - Čeští baseballisté se rozloučili s prestižním World Baseball Classic (WBC) prohrou s Austrálií 3:8. Výběr trenéra Pavla Chadima tak v tokijské skupině B skončil s jednou výhrou a třemi porážkami. O konečném umístění národního týmu rozhodne duel Korejců s Čínou, v případě výhry korejského týmu skončí Češi čtvrtí a kvalifikují se na příští WBC v roce 2026. Pokud zvítězí Čína, bude o pořadí rozhodovat minitabulka mezi Českem, Koreou a Čínou.

"Bez ohledu na to, jestli se udržíme, nebo ne, musím říct, že jsem na kluky ohromně pyšný. Sehráli jsme čtyři skvělá utkání a ukázali, že se můžeme měřit s nejlepšími celky na světě. Kdo by si to byl ještě před půl rokem pomyslel," řekl trenér Chadim v tiskové zprávě.

Baseballisté zahájili svoji premiéru na WBC výhrou nad Čínou po obratu v závěrečné směně 8:5. Ve druhém zápase po vedení 1:0 po dvou směnách prohráli s favorizovanými domácími Japonci 2:10 a Korejcům po pěti inkasovaných bodech hned v první směně podlehli 3:7.

Utkání s Austrálií bylo šest směn vyrovnané. Nadhazovači Martinu Schneiderovi sice v první směně odpálil Alex Hall jednobodový homerun, ale víc český hasič soupeřům nedovolil. Když Schneider v rozehrané šesté směně střídal, kouč Chadim se před ním sklonil. "Kdyby nemusel dolů kvůli vysokému počtu nadhozů (68), dost možná bychom to vyhráli," uvedl Chadim.

O vyrovnání na 1:1 se postaral ve třetí směně kapitán Petr Zýma po odpalu amerického rodáka Erica Sogarda. Češi se znovu prezentovali i dobrou obranou v poli.

O výhře Australanů rozhodly závěrečné tři směny, v kterých udělal soupeř sedm bodů. Nadhazovači Marek Minařík a Daniel Padyšák čelili tvrdým odpalům, na chvilku zastavil australský nápor mladík Michal Kovala, ale i on byl střídán a zápas dokončil Jan Tomek.

Za stavu 1:6 ještě vykřesaly v osmé směně naději české odpaly a po ráně Marka Chlupa doběhli pro dva body Vojtěch Menšík a Sogard. V dohrávce poslední směny naplnili baseballisté i díky střídajícím hráčům mety, ale zápas ukončil dvojaut australské obrany.

Po vystoupení v Tokiu uvidí čeští fanoušci reprezentaci na zářijovém mistrovství Evropy, které se bude konat v Brně, Ostravě, Praze, Třebíči a Blansku. "Chceme první medaili v historii," vyhlásil Chadim cíl týmu, jehož základ by měl být stejný jako nyní na WBC.

World Baseball Classic:

Skupina B v Tokiu:

Austrálie - Česko 8:3,

11:00 Korea - Čína.

Tabulka:

1. Japonsko 4 4 0 38:8 100% 2. Austrálie 4 3 1 29:19 75,0 3. Korea 3 1 2 18:24 33,3 4. Česko 4 1 3 16:30 25,0 5. Čína 3 0 3 8:28 0