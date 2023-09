Baseballisté skončili na ME po výhře nad Izraelem znovu pátí

Brno - Čeští baseballisté obsadili na mistrovství Evropy počtvrté za sebou páté místo. Ve svém závěrečném utkání porazili v Brně Izrael 5:1. Tým trenéra Pavla Chadima prožil před zaplněnými tribunami vítězné loučení a zakončil turnaj s bilancí čtyř výher a dvou porážek. Souboje o medaile se bez českých reprezentantů uskuteční v neděli.

Národní tým táhli za výhrou nad stříbrnými medailisty z minulého ME spolehliví nadhazovači Tomáš Ondra s Janem Tomkem, důležitými odpaly se blýskl Eric Sogard. Češi inkasovali jen v první směně, v dohrávce ale ještě vývoj otočili a pak už byli v obraně stoprocentní.

"Izraelci jsou to účastníci olympijských her z Tokia, obhájci stříbra a tým, který jsme ještě nikdy na ME neporazili. Samozřejmě, že každý sportovec chce medaili a vyhrát zlato. Ale mít turnaj před tolika diváky a při takovém zájmu, to byl sen. Ten se nám splnil," řekl novinářům Chadim.

O šanci na historické medaile přišli čeští baseballisté po čtvrtfinálové prohře s Velkou Británií (2:12). Po dnešní výhře zopakovali konečné umístění z let 2016, 2019 a 2021. Pátí skončili na ME celkově posedmé. Jejich maximem zůstává čtvrté místo z roku 2014.

"Každý tým chce končit turnaj výhrou. Mysleli jsme si, že budeme Španělsku i Británii blíž, ale něco nám nevyšlo. Na druhou stranu jsme ale prohráli s nejlepšími," uvedl Chadim.

Češi zahájili zápas s nadhazovačem Tomášem Ondrou, který nastoupil do turnaje podruhé. V sestavě byl i Jakub Hajtmar, jenž se po osmnácti letech loučil s reprezentační kariérou.

Izraelští hráči zahájili duel před 1542 diváky útočně a hned v první směně obsadili všechny tři mety. Po doběhu Benjamina Rosengarda se ujali vedení, další body jim ale už česká obrana nepovolila.

Chadimův tým ihned reagoval. Po Sogardově odpalu a chybě izraelské obrany vyrovnal William Escala a poté doběhl i Sogard. Sedmatřicetiletý Američan s českými kořeny, který strávil přes deset let v elitní MLB, uspěl i ve druhé směně. Po jeho dalším odpalu doběhl Marek Chlup a Češi vedli 3:1.

"Je to hodně o nadhazovačích. I v první směně hodil Tomáš Ondra přes třicet nadhozů. Stačilo malinko, na jeden strike tam byl plný stav, a ten baseball by se najednou rozsypal. Když nadhazovači drží utkání do pěti bodů, dávají pálkařům klid, tak se ten baseball dá hrát s kýmkoliv. Pokud se to ale nepodaří, tak se nedá s nikým vyhrát," líčil Chadim.

Izraelského nadhazovače Itaie Spinozu vystřídal čtyřiačtyřicetiletý Šlomo Lipetz. Ani on ale Sogardovu úspěšnou bilanci na pálce nezastavil. Po dalším odpalu rodáka z Phoenixu doběhl pro čtvrtý bod znovu Chlup.

"Eric nám zachránil začátek zápasu. Excelentní výkon. Říkal jsem mu, že může být suplující pálkař pro český národní tým do smrti. Kdykoliv si řekne, přijede jako suplující pálkař," uvedl Chadim.

V šesté směně vystřídal Ondru na nadhazovacím kopci Tomek a držel s českou obranou Izrael bez dalšího bodu. Ve stejném dějství vystřídal Chadim loučícího se Hajtmara, který si po odchodu ze hřiště vyslechl potlesk tribun.

Češi už v závěru větší drama nedovolili. Po doběhu Vojtěcha Menšíka zvýšili na 5:1. Utkání doházel v deváté směně Jake Rabinowitz a národní tým zakončil poslední útok Izraele dvojautem.

Mistrovství Evropy v Česku vyvrcholí v neděli. Ve finále se utkají Španělsko s Velkou Británií, o bronz se střetnou Nizozemsko s Německem.

Mistrovství Evropy baseballistů v Česku: O 5. místo: Česko - Izrael 5:1. O 7. místo: Francie - Švédsko 13:0. O 9. místo: Itálie - Chorvatsko 6:5. O 11. místo: Belgie - Švýcarsko 8:3. O 13. místo: Řecko - Ukrajina 8:4. O 15. místo: Rakousko - Maďarsko 15:5.