Baseballisté si na ME užívají atmosféru a chtějí svůj sport více zpopularizovat

Brno - Čeští baseballisté si pochvalují atmosféru na domácím mistrovství Evropy a věří, že zvýšený zájem o jejich sport pomůže jeho popularizaci a rozvoji. Výběr trenéra Pavla Chadima postoupil po úvodních třech zápasech do čtvrtfinále, v němž narazí ve čtvrtek v Brně od 18:30 na Velkou Británii. Po zvýšení kapacity stadionu "Draků" by je mělo podpořit v hledišti až 2500 fanoušků. Baseballisté si v rozhovorech s novináři přáli euforii ještě umocnit. K tomu ale musí být úspěšní.

Češi sehráli první tři utkání základní skupiny A na stadionu ostravských Arrows. Proti Rakousku (9:0), Řecku (14:0) a Španělsku (0:9) je povzbudilo dohromady 6344 diváků. "V Čechách je něco takového nevídané. Famózní. Myslím, že jsme to momentum, které se rozjelo díky naší účasti na World Baseball Classic v Tokiu, vytěžili na maximum. Naším úkolem bude to teď dál přenést na hřiště a odevzdat před lidmi výkon, na který se přišli podívat," řekl kapitán Petr Zýma.

Zápasy proti Rakousku a Španělsku byly v Ostravě vyprodané. "Bylo to výborné. V Ostravě se lidé naučili jezdit na baseball a vím, že mají národní tým rádi. Jsem rád, že to funguje a je to lepší a lepší," uvedl nadhazovač Ondřej Satoria.

Evropský šampionát se do Česka vrátil po devíti letech. Vedle Ostravy a Brna hostila základní skupiny také Praha a Třebíč. Vyřazovací zápasy a fáze o umístění se uskuteční v Brně, Třebíči a Blansku.

"Diváci byli perfektní a moc jim děkujeme. Věřím, že budou i diváci v Brně. Mám informaci, že se tam navýšily tribuny na 2500 míst. Kdo tohle má? Ať nám zůstanou věrní. Určitě předvedeme maximum," podotkl trenér Chadim, který si před šampionátem přál oslovit milion fanoušků.

K tomu, aby mohli ze šampionátu vytěžit ještě víc, musí být baseballisté úspěšní. Češi usilují o první medaile z ME v historii. "Co jiného než úspěch motivuje? Pokud naše malá země dokáže odehrát světové turnaje a potvrdit to na evropské úrovni i s příběhem, který máme, že jsme čistě amatérský sport, tak to je něco, na co každý slyší. Jsem velký fanoušek sportovních filmů, které takovéto příběhy nabízí a jsem rád, že si takový příběh teď prožíváme," řekl Zýma.

S kapitánem týmu souhlasí i Martin Červenka, který dříve usiloval jako první Čech o start v elitní MLB. "Pokud se povede výkon, tak to určitě pomůže. Jako baseball se to pokusíme co nejvíce prodat. Coby hráči se ale musíme soustředit na to, co se děje na hřišti. Tyto věci pak řeší jiní lidé," doplnil Červenka.

Podle Satorii atmosféra na šampionátu ukázala, že se baseball v Česku již dostal do podvědomí. "Posunout to ještě dál je posláním tohoto mistrovství Evropy. Díky tomu, že jsou zápasy v České televizi, sleduje je zase více lidí. Myslím, že i když medaile nebude, může tahle akce českému baseballu prospět," dodal Satoria.