Baseballisté si chtějí při premiéře na WBC zajistit setrvání mezi elitou

Tokio - S odhodláním vstoupí čeští baseballisté do své premiéry v dnes zahájeném turnaji World Baseball Classic. Už jen postupem mezi hvězdné týmy vzbudili ve světě obrovský rozruch a nyní se pokusí ve skupině B v Tokiu pozici mezi elitou udržet, k čemuž potřebují skončit do čtvrtého místa. Turnaj WBC je považován za mistrovství světa, účastní se ho hráči zámořské Major League Baseball (MLB) a vítěz bude znám 21. března.

Favority jsou Japonci s jednou z největších současných hvězd MLB Šohei Ohtanim, vynikajícím nadhazovačem a zároveň pálkařem schopným dávat homeruny, což je výjimečné. Titul obhajují z roku 2017 Američané, kteří mají ve svém středu například skvělého pálkaře Mika Trouta.

Šampionát hraje poprvé dvacet týmů, ty jsou se ve čtyřech základních skupinách a vedle Tokia se hraje i v tchajwanském Tchaj-čungu, Phoenixu a Miami. Dva nejlepší z každé skupiny postoupí do čtvrtfinále. Týmy do čtvrtého místa mají jistotu startu na příštím WBC v roce 2026.

"To je mým osobním cílem, abychom jako Česko dostali pozvánku i za čtyři roky, což znamená neskončit ve skupině poslední," řekl kouč reprezentace Pavel Chadim před odletem do Japonska a krátce před startem turnaje dodal: "Jsme připraveni. Držíme při sobě, se vším se umíme vyrovnat, jdeme krok za krokem. Budeme bojovat a jsme maximálně odhodlaní."

První zápas čeká baseballisty v pátek (4:00 SEČ) proti Číně, pak vyzvou favorizované Japonce, Korejce a na závěr Austrálii. "Jednoduše řečeno budeme mít na začátku a na konci největší šanci splnit náš cíl," uvedl Chadim, přes jaké týmy se pokusí jeho tým na WBC uspět.

Baseballisté si zajistili historický postup díky úspěšné podzimní kvalifikaci v Regensburgu, kde porazili v rozhodujícím utkání Španělsko. Tým je složený z převážně pracujících či studujících hráčů, z nichž ale mají mnozí zahraniční zkušenosti, a to i z organizací MLB. Chytač Martin Červenka strávil v nižších soutěžích MiLB deset sezon a v roce 2021 si MLB málem zahrál.

Právě Červenka patří k největším oporám týmu. Pro turnaj WBC se k české reprezentaci připojili američtí rodáci s českou stopou Jeff Barto, Jake Rabinowitz, William Escala a hlavní hvězdou je šestatřicetiletý Eric Sogard, který působil od roku 2010 v MLB v pěti týmech.

Zápasy baseballisté odehrají na stadionu Tokyo Dome, který pojme 45.000 fanoušků a je zastřešený. "Jsem zvědavý, jak bude vidět balón, pod světly vypadá všechno trochu jinak," řekl Červenka. "Budeme agresivní, budeme bojovat a uvidíme, co se stane," dodal.

Češi si díky postupu vysloužili zájem médií. Už v zimě za nimi vyrazil do Česka štáb z MLB, jejich přípravu v Aošimě sledovala celou dobu televize. Na letišti například Japonci poznali nadhazovče Martina Schneidera. "Hello Šnajdy!“ pokřikovali na něj fanoušci, kteří český tým a hasiče z Olomouce znali právě z dokumentu MLB. O Schneiderovi psali dokonce v New York Times.

World Baseball Classic se hraje v období, kdy se hráči týmů MLB na jarních tréninkových kempech připravují na sezonu. Elitní turnaj za účasti profesionálů z MLB i japonské či korejské profesionální ligy vznikl v roce 2006 poté, co baseball přišel o účast na olympijských hrách. První dva ročníky vyhráli Japonci, další Dominikánská republika a naposledy uspěli Američané.