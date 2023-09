Baseballisté prohráli na ME se Španělskem

Ostrava - Čeští baseballisté prohráli na domácím mistrovství Evropy se Španělskem 0:9 a postoupili ze skupiny A do čtvrtfinále ze druhé příčky. V boji o semifinále vyzvou ve čtvrtek v Brně od 18:30 buď Švédsko, Velkou Británii, nebo Itálii.

Fotogalerie

Češi zaznamenali před vyprodanými tribunami v Ostravě první porážku a nenavázali na triumfy nad Rakouskem (9:0) a Řeckem (14:0). Španělé oplatili týmu Pavla Chadima loňskou porážku z finálového utkání o postup na World Baseball Classic, tehdy podlehli v Regensburgu 1:3. Dnešní utkání rozhodli ve druhé a třetí směně, kdy dali po čtyřech bodech. Celkem odpálili i tři homeruny.

"Bylo vidět, že v nich ten Regensburg zůstal a já jim tleskám. Byli dnes lepší," řekl novinářům trenér Chadim. "Dnes na nás vytáhli výborné nadhazovače. To, že na nás byli takhle připravení, mluví o tom, jak moc nás chtěli porazit. Také jsme chtěli jít na druhý tým vedlejší skupiny a být ve čtvrtfinále vedení jako domácí. Nepodařilo se to, ale jsme rádi, že máme druhou šanci tenhle výsledek odčinit," doplnil.

Kontinentální šampionát se koná v Česku po devíti letech. Chadimův výběr usiluje v domácím prostředí o historicky první medaile, dosud byli Češi nejlépe čtvrtí právě v roce 2014.

"První dva zápasy se nám tu extrémně vydařily a podařilo se nám, na co jsme sáhli. Musíme teď udělat vše pro to, abychom se z toho oklepali a vrátili se třeba ve čtvrtek k výkonu z prvních dvou zápasů," podotkl Chadim.

Závěrečné utkání domácího týmu na stadionu Arrows Ostrava proti osmnáctinásobným medailistům z ME fanoušci vyprodali. Češi zůstali na rozdíl od zápasů s Rakouskem a Řeckem v úvodních směnách bez bodu. Španělé naopak ve druhém inningu udeřili: nejprve stáhli dva body po homerunu Gabriela Lina a poté doběhli při nadhozech Marka Minaříka také Engel Beltre a Omar Hernandez. Národní tým inkasoval poprvé na turnaji.

"Na začátku jsme udělali drobnou chybičku. Když je chybička, musíte házet více nadhozů. A když házíte víc nadhozů, nejste už tak rychlí, přesní a vše se to pak motá jako kolo z kopce," uvedl Chadim.

Minaříka nahradil po 51 nadhozech na "kopci" Filip Čapka, ani změna ale nepomohla. Ve třetí směně přidal tříbodový homerun Wander Encarnación a do konce inningu narostlo vedení Španělů už na 8:0. Útok soupeře zastavil až nově příchozí Jan Novák.

Čeští pálkaři se nedokázali prosadit přes nadhazovače Pabla Guilléna, který si připsal sedm strikeoutů. Španělé navíc drželi úspěšnou bilanci na kopci i po jeho vystřídání a přidali další bod po homerunu Hernandeze. Utkání pak dotáhli k třetímu vítězství a prvnímu s čistým kontem. "Nikdo neprohrává rád. Budu ale věřit, že nám to třeba do příště pomůže. Tím bych to uzavřel," dodal kouč.

Čtvrtfinále v Brně by měli čeští baseballisté odehrát před 2500 diváky. Organizátoři ještě navýšili na stadionu místních "Draků" kapacitu o dalších pět set míst.