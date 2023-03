Baseballisté podlehli Austrálii 3:8, ale budou hrát i na příštím ročníku WBC

Tokio - Čeští baseballisté se rozloučili s prestižním turnajem World Baseball Classic (WBC) prohrou 3:8 s Austrálií, ale díky čtvrtému místu v tokijské skupině postoupili na příští ročník v roce 2026. Výběr trenéra Pavla Chadima skončil s jednou výhrou a třemi porážkami předposlední.

Do kvalifikace musí pátá Čína, která prohrála všechny čtyři zápasy. Ten závěrečný s Koreou skončil vzhledem k vysokému rozdílu skóre 2:22 už po páté směně.

"Bez ohledu na to, jestli se udržíme, nebo ne, musím říct, že jsem na kluky ohromně pyšný. Sehráli jsme čtyři skvělá utkání a ukázali, že se můžeme měřit s nejlepšími celky na světě. Kdo by si to byl ještě před půl rokem pomyslel," řekl trenér Chadim v tiskové zprávě ještě před rozhodnutím o postupu.

Baseballisté zahájili svoji premiéru na WBC výhrou nad Čínou po obratu v závěrečné směně 8:5. Ve druhém zápase po vedení 1:0 po dvou směnách prohráli s favorizovanými domácími Japonci 2:10 a Korejcům po pěti inkasovaných bodech hned v první směně podlehli 3:7.

Utkání s Austrálií bylo šest směn vyrovnané. Nadhazovači Martinu Schneiderovi sice v první směně odpálil Alex Hall jednobodový homerun, ale víc český hasič soupeřům nedovolil. Když Schneider v rozehrané šesté směně střídal, kouč Chadim se před ním sklonil. "Kdyby nemusel dolů kvůli vysokému počtu nadhozů (68), dost možná bychom to vyhráli," uvedl Chadim.

Schneider, který se stal miláčkem japonských fanoušků, nebyl přes svůj výkon po utkání úplně spokojený. "Týmový výsledek je vždycky před individuálním výsledkem. A nemůžu být spokojený, pokud jsme nevyhráli," citoval českého nadhazovače web iSport.cz.

Schneider dodal, že celkově zanechali baseballisté na WBC mezi elitou dobrý dojem. "Čelili jsme nejlepším hráčům na světě a každý zápas jsme odehráli se ctí. Do posledního zápasu jsme měli šanci postoupit do čtvrtfinále, ale nedopadlo to, nepostoupili jsme. Je to takové padesát na padesát," uvedl Schneider.

O vyrovnání na 1:1 se postaral ve třetí směně kapitán Petr Zýma po odpalu amerického rodáka Erica Sogarda. Češi se znovu prezentovali i dobrou obranou v poli.

O výhře Australanů rozhodly závěrečné tři směny, v kterých udělal soupeř sedm bodů. Nadhazovači Marek Minařík a Daniel Padyšák čelili tvrdým odpalům, na chvilku zastavil australský nápor mladík Michal Kovala, ale i on byl střídán a zápas dokončil Jan Tomek.

Za stavu 1:6 ještě vykřesaly v osmé směně naději české odpaly a po ráně Marka Chlupa doběhli pro dva body Vojtěch Menšík a Sogard. V dohrávce poslední směny naplnili baseballisté i díky střídajícím hráčům mety, ale zápas ukončil dvojaut australské obrany.

Po vystoupení v Tokiu uvidí čeští fanoušci reprezentaci na zářijovém mistrovství Evropy, které se bude konat v Brně, Ostravě, Praze, Třebíči a Blansku. "Chceme první medaili v historii," vyhlásil Chadim cíl týmu, jehož základ by měl být stejný jako nyní na WBC.

World Baseball Classic:

Skupina B v Tokiu:

Austrálie - Česko 8:3, Korea - Čína 22:2 (ukončeno po 5. směně).

Konečná tabulka:

1. Japonsko 4 4 0 38:8 100 % 2. Austrálie 4 3 1 29:19 75,0 3. Korea 4 2 2 40:26 50,0 4. Česko 4 1 3 16:30 25,0 5. Čína 4 0 4 10:50 0

Japonsko a Austrálie postoupily do čtvrtfinále.