Baseballisté nechtějí na WBC v Japonsku skončit v těžké skupině poslední

Tisková konference k odletu české baseballové reprezentace do Tokia na turnaj World Baseball Classic, 28. února 2023, Praha. Zleva kapitán Petr Zýma, hráč William Escala, šéftrenér reprezentace Pavel Chadim a hráči Lukáš Ercoli a Marek Minařík. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Čeští baseballisté odletí ve středu do Japonska na World Baseball Classic (WBC), kde se pokusí při premiéře mezi dvaceti nejlepšími týmy světa překvapit. Tým trenéra Pavla Chadima si dal na tiskové konferenci za cíl neskončit v základní skupině B ve společnosti domácí reprezentace, Jižní Koreje, Číny a Austrálie poslední a zajistit si tak účast v dalším ročníku. Do prestižního turnaje, který je považován za neoficiální mistrovství světa, vstoupí Češi 10. března proti Číně.

"Mám tři cíle. Prvním je, abychom díky tomuto turnaji získali více fanoušků. Za druhé bych byl rád, aby začalo hrát více dětí baseball. A na hřišti je mým osobním cílem, abychom jako Česko dostali pozvánku i za čtyři roky, což znamená neskončit ve skupině poslední," řekl dnes Chadim.

Čeští reprezentanti si zajistili historický postup díky úspěšné podzimní kvalifikaci v Regensburgu, kde porazili v rozhodujícím utkání Španělsko. Při pohledu na olympijské vítěze z Japonska a třetí tým světového žebříčku Koreu viděl Chadim klíčové hlavně zápasy s Čínou a Austrálií.

"Rankingově je ze soupeřů nejníže Čína, ale to trochu klame, protože kvůli restrikcím s covidem nemohli vyjíždět na mládežnické mistrovství světa. Navíc s nimi sehrajeme už první utkání, což je trochu nevýhoda. Jsme tým, který hraje lépe až ke konci turnajů. Tam pak máme Austrálii, takže jednoduše řečeno budeme mít na začátku a na konci největší šanci splnit náš cíl," podotkl Chadim.

Skupina B se hraje v Tokyo Dome, který pojme až 45 tisíc fanoušků. "Měl jsem šanci hrát na Tchaj-wanu, kde bylo osm až deset tisíc lidí. Mně se jejich styl fandění líbil, protože nepoznáte, komu fandí. Tady to bude to samé a věřím, že nám to pomůže. Nebudeme svědky žádného pískání nebo bučení. Japonská kultura vyznává respekt a ocení každou akci, která se nám povede," věřil kapitán Petr Zýma.

Po zimní přípravě v tělocvičnách finišovali Češi přípravu před týdnem ve Valencii. Sehráli tam tři přípravné zápasy. Další čtyři je ještě čekají v Mijazaki. "Samozřejmě bychom byli radši, kdyby měli naši pálkaři padesát startů, čímž by byli připravení na tuto úroveň, ale to v březnu prostě nešlo," řekl Chadim.

Běžná sezona začíná totiž hráčům v dubnu. "Ve Valencii jsme se tedy chtěli aklimatizovat na venkovní zápasy a to se povedlo. Přivezli jsme si trochu rýmu a kašel, ale věřím, že do prvního tréninku bude vše dobré. Zranil se nám střední polař Arnošt Dubový, podle posledních zpráv by však měl naskočit ve třetím přípravném zápase," doplnil kouč.

V nominaci jsou také američtí rodáci s českou stopou Jeff Barto, Jake Rabinowitz, Eric Sogard nebo William Escala. Hlavní hvězdou bude šestatřicetiletý Sogard, který působil od roku 2010 v MLB.

"Byl jsem za ním ve Washingtonu před rokem, zrovna když Putin zaútočil na Ukrajinu. Bylo to dost citlivé, protože s ním byla i jeho maminka, která utíkala před Rusy v roce 1968. Eric vnímá realitu českého baseballu a toho, čeho jsme dosáhli. Byl překvapen, jak vážně baseball bereme. Jsme sice amatéři, kteří chodí do práce, ale máme k tomu profesionální přístup, jen za to nebereme peníze. Naše týmové pojetí je blízké i Ericovi," uvedl Chadim.

S tím souhlasí i Escala, který je synem české matky a kubánského otce. "Je mi ctí být součástí tohoto příběhu. Když se s kluky bavíte, cítíte jejich vášeň. Musí chodit do práce a obětují čas na úkor rodiny, aby si šli zatrénovat. Jsem rád, že jim mohu pomoci," líčil Escala. Účast na WBC označil za největší úspěch v kariéře. "Splnil se mi sen. Máma občas žertovala, že si možná jednou za Česko zahraju, ale spíš jsme to brali jako vtip. Jsem rád, že to nakonec vyšlo," doplnil vnitřní polař.

World Basebal Classic, který se uskuteční od 8. do 21. března, bude pro národní tým prvním vrcholem sezony. V září budou Češi hostit mistrovství Evropy. "Máme za sebou asi nejintenzivnější přípravu, kterou jsem zažil. Našli jsme každou volnou minutu, abychom se zdokonalil a připravili. Naším cílem teď bude najít v Japonsku naši nejlepší formu,“ dodal Zýma.