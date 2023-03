Baseballisté na WBC porazili Čínu 8:5, pomohl i Mužíkův homerun

Tokio - Čeští baseballisté zvládli premiéru na prestižním turnaji World Baseball Classic (WBC) a v tokijské skupině B dnes porazili Čínu 8:5. Svěřenci kouče Pavla Chadima měli většinu duelu v Tokyo Domu pod kontrolou, po nepovedené šesté směně sice o bod prohrávali, ale v závěrečné deváté rozhodli čtyřmi body, z toho o tři se zasloužil homerunem Martin Mužík.

"Tohle byla ukázka absolutní soudržnosti celého týmu a víry do poslední chvíle," uvedl Chadim v tiskové zprávě. Výhrou udělal jeho tým výrazný krok k udržení mezi elitou. Týmy do čtvrtého místa v pětičlenných skupinách totiž budou mít jistotu startu na příštím WBC v roce 2026. Kouč ale nyní touží po vyšší metě. "Chceme ukázat, že evropské týmy mají své místo na světové scéně, a postoupit ze skupiny," řekl Chadim.

Do čtvrtfinále postoupí dva týmy a šance baseballistů splnit nový cíl může naznačit už sobotní zápas s favorizovaným Japonskem (11:00 SEČ), který začne na nadhozu Ondřej Satoria. Poté se Češi utkají s Korejci a Australany.

Češi měli do zápasu ostrý nástup. Vojtěch Menšík odpálil první nadhoz utkání a posléze doběhl pro bod stejně jako Eric Sogard. Ve třetí směně zvýšil Matěj Menšík homerunem na 3:0. "Je skvělé být na hřišti s bráchou, ale když zrovna on odpálí homerun, tak to pro mě znamená ještě víc, mám ještě víc radost. Užíváme si to spolu," řekl Vojtěch Menšík.

Nadhazovač Daniel Padyšák podpořil tým výborným výkonem - čtyři směny nedal pálkařům Číny šanci. V páté směně "odevzdal" nadhazovač Martin Schneider tři mety zdarma a Číňané dotlačili první bod, ale o směnu později po odpalu Filipa Smoly zvýšil William Escala na 4:1.

Schneider musel na konci šesté směny střídat, protože si rychle vyčerpal počet nadhozů a trenér ho po 49 nadhozech stáhl, aby hráče mohl použít i v dalších zápasech. Kdyby Schneider provedl 50 a více nadhozů, měl by podle pravidel WBC povinně čtyřdenní odpočinek.

Devatenáctiletému Michalu Kovalovi stačil na ukončení šesté směny jeden nadhoz, ale v sedmé se mu nedařilo. Soupeř čtyřikrát odpálil a srovnal. Na nadhazovačský "kopec" přišel zkušený Marek Minařík, ale jeden bod po nechyceném míči pustil a Češi prohrávali 4:5.

V osmé směně vyšli baseballisté naprázdno, ale v deváté udeřili. Chytač Martin Červenka dostal metru zdarma, Menšík se opřel do dvoumetového odpalu a Číňané vystřídali nadhazovače. Mužík jeho první nadhoz poslal přes hrazení a stáhl tři body. Poté ještě skóroval střídající běžec Marek Krejčiřík po odpalu Smoly. Minařík už zápas doházel jistě a Češi slavili vítězství. "Žádná oslava. Dáme večeři, suši a je před námi nový den," řekl Minařík.

"Je to fantastické, i když jsme si nechali utéct střed zápasu, tak jsme to zvládli. Máme velké štěstí, že když se nedaří jednomu, druhý ho nahradí," pochvaloval si Matěj Menšík.

Baseballisté už postupem na WBC získali velkou pozornost a výhrou nad Čínou ji ještě podpořili. Reprezentanty a jejich životní příběhy objevuje svět i domácí scéna. "Prokopli jsme baseballovou bublinu, nyní nás budou sledovat všichni fanoušci. Věříme, že si další dny ještě užijeme a o baseballu se doma bude vědět ještě více, víc lidí bude hrát baseball," věří Chadim.

World Baseball Classic - skupina B v Tokiu:

Česko - Čína 8:5, Japonsko - Korea 13:4.

Tabulka:

1. Japonsko 2 2 0 21:5 100 2. Česko 1 1 0 8:5 100 3. Austrálie 1 1 0 8:7 100 4. Korea 2 0 2 11:21 0 5. Čína 2 0 2 6:16 0