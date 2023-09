Baseballisté finišují s přípravou na ME, trenér Chadim určil nominaci 24 hráčů

Reprezentační trenér Pavel Chadim vystoupil na tiskové konferenci ke 100 dnům do mistrovství Evropy v baseballu, které se uskuteční od 24. září do 1. října v ČR, 15. června 2023, Praha.

Praha - Čeští baseballisté finišují s přípravou na domácí mistrovství Evropy. Trenér Pavel Chadim určil po návratu ze soustředění v Nizozemsku nominaci 24 hráčů a na dnešní tiskové konferenci zopakoval přání zaútočit na historicky první medaili. Národní tým sehraje v příštích dnech ještě dva přípravné duely v Brně s Itálií. Do šampionátu vstoupí Češi v neděli v Ostravě proti Rakousku (18:00), v základní skupině A narazí ještě na Řecko a Španělsko.

"Sen se nezměnil. Máme stále nesplněnou touhu. Nejméně třem generacím se za posledních třicet let nepodařilo tuto touhu naplnit. Jiných jedenáct evropských zemí se během této doby už radovalo. Teď je řada na České republice," řekl Chadim.

Češi mají za sebou nadějnou přípravu v Nizozemsku, kde sehráli s domácí reprezentací tři přípravná utkání. Se čtyřiadvacetinásobnými evropskými šampiony nejprve prohráli 0:1, poté zvítězili 6:0 a nakonec jim podlehli 1:6. "Je to příprava, takže bych to nechtěl zveličovat, ale ani snižovat. Když si totiž tolikanásobný šampion nedojde tak dlouho pro bod, je to pro tým dobrý pocit. Jsem spokojený hlavně za nadhazovače," doplnil Chadim.

V nominaci nechybí kapitán Petr Zýma, Marek Chlup, Martin Červenka, Martin Schneider ani Američané s českým pasem Eric Sogard a William Escala. "Věřím, že když budou všichni zdraví, tak to bude tým, který je schopný uspět a vyhrát těch minimálně pět ze šesti utkání. To by mohlo znamenat, že si splníme náš cíl," uvedl Chadim. K absolutní spokojenosti mu chybí jen účast Daniela Padyšáka a Michala Kovaly, které nepustily americké vysoké školy.

Evropský šampionát budou od 24. září do 1. října hostit vedle Ostravy také Praha, Blansko, Třebíč a Brno. Do Brna se Češi přesunou po základní skupině na vyřazovací fázi. Mistrovství Evropy se vrací do Česka po devíti letech. Nejlepším výsledkem národního týmu je čtvrté místo právě z roku 2014.

"Chceme medaili. Myslím, že už je na čase a máme na to tým. Chceme hrát správně, naplno a ukázat českým fanouškům náš styl hry, který nám v posledních dvou turnajích přinesl ovoce. Našim úkolem bude přijít a nechat na hřišti duši," řekl Zýma.

Kapitán týmu by rád navázal na březnové vystoupení na World Baseball Classic, kde Češi zanechali při debutu mezi elitou sympatický dojem. "Je možné, že prvních pár 'inningů' před domácím publikem bude těžkých. Věřím ale, že si brzy zvykneme a využijeme zkušeností z Regensburgu a Tokia," doplnil Zýma.

Organizátory také těší velký zájem fanoušků. Utkání s Rakouskem a Španělskem jsou již vyprodaná, posledních pár lístků zbývá na duel s Řeckem. Kapacita stadionů se pohybuje kolem 2000 lidí. "Jsme připravení. Zápasy českého týmu v Ostravě jsou skoro vyprodané a podpora tam bude extrémní. Čekají nás silní soupeři ale věřím, že to zvládneme a postoupíme do čtvrtfinále," dodal předseda České baseballové asociace Petr Ditrich s tím, že k dispozici budou i fanzóny s velkoplošnou obrazovkou.

Před šampionátem čekají český tým ve čtvrtek a v pátek v Brně přípravné duely s Itálií. Výtěžek ze vstupného poputuje do Fondu potřebným, který podporuje mladé baseballisty ze sociálně znevýhodněných rodin.

Nominace českých baseballistů na mistrovství Evropy (24. září - 1. října):

Nadhazovači: Lukáš Hlouch, Marek Minařík, Jan Novák, Ondřej Satoria, Martin Schneider, Jeffrey Barto, Jake Rabinowitz, Tomáš Ondra, Jan Tomek, Filip Čapka, Daniel Mráz.

Catcheři: Martin Červenka, Daniel Vavruša.

Vnitřní polaři: Petr Zýma, Vojtěch Menšík, Martin Mužík, Eric Sogard, Jakub Kubica, Filip Smola, William Escala, Jakub Hajtmar.

Vnější polaři: Marek Chlup, Arnošt Dubový, Matěj Menšík.