Baseballisté deklasovali na domácím ME Řecko 14:0 a jsou ve čtvrtfinále

Ostrava - Čeští baseballisté porazili ve druhém utkání domácího mistrovství Evropy Řecko 14:0 a zajistili si v předstihu účast ve čtvrtfinále. Tým trenéra Pavla Chadima navázal na nedělní triumf nad Rakouskem a pojistil si jedno ze dvou postupových míst. O vítězství ve skupině A se utká v úterý od 17:40 s dosud rovněž neporaženým Španělskem.

Češi vedli po třech směnách, po doběhu a homerunu Erica Sogarda 2:0. Zápas definitivně zlomili ve čtvrté směně, kdy přidali dalších devět bodů. Úspěšný úsek hry završil dalším homerunem William Escala. Reprezentanti udrželi opět čisté konto.

"Jsme strašně rádi, že pro nás toto vítězství znamená postup a jsme mezi nejlepšími osmi týmy. Skvělý výkon podal hlavně nadhazovač Ondra Satoria. Když se soupeř nedostane za šest směn na metu, a když se tam dostane, tak pak zahrajeme dvojaut, tak je to pro pálkaře strašně frustrující. Naši pálkaři tím navíc získali klid," řekl po utkání novinářům Chadim.

Mistrovství Evropy se koná v Česku po devíti letech. Národní tým usiluje o první medaile v historii, dosud byl nejlépe čtvrtý právě v roce 2014. Čtvrtfinále sehrají Češi ve čtvrtek v Brně.

Také druhé utkání na stadionu Arrows Ostrava se hrálo před zaplněnými tribunami, vyprodáno ale tentokrát nebylo.

Češi měli stejně jako proti Rakousku dobrý úvod. Po bezchybném nadhozu Satorii bodovali v první směně po Sogardově doběhu. Zatímco Satoria potřeboval v úvodní hře pět nadhozů, Řek Jonathan Kuntis jich absolvoval 40.

Řekové ani v dalším průběhu nedokázali najít recept na Satoriovy nadhozy a dobrou českou hru v obraně. Ve třetí směně se znovu blýskl americký rodák s českým pasem Sogard, jenž trefil homerun, užil si oslavný ohňostroj a dostal od spoluhráčů po doběhu pro druhý bod hornickou čapku.

"Před zápasem jsme si říkali to, co před Rakouskem, že se porazit můžeme jen sami. Říkali jsme si, že nejsou lepší než my, ale nesmíme si to pokazit. Ve sportu občas může prohrát i lepší," uvedl Chadim.

Češi zlomili zápas ve čtvrté směně. Další body získali Martin Mužík, Escala a Filip Smola. Kuntise v ten moment vystřídal na "kopci" Yanni Orfanidis, ani ten si ale s plným českým stavem na metách neporadil. Chadimův tým vzápětí stáhl dalších šest bodů, úspěšnou směnu zakončil homerunem Escala.

"Tam se utkání zlomilo. Oni najednou museli myslet i na zítřejší zápas s Rakouskem. Kdyby neporazili ani je, tak by hráli o udržení v A skupině, což by asi jejich američtí hráči neskousli," řekl Chadim, který zažil devět českých bodů v jedné směně poprvé. "Sedm, osm asi ano, ale devět ne," doplnil kouč.

Řekové se už nezmohli na odpor. V šesté směně Češi přidali další tři body po dobězích Daniela Vavrušy, Matěje Menšíka a Mužíka. Utkání uzavřeli v sedmé směně po další eliminované řecké hře v útoku.

O postup z prvního místa se Češi střetnou v úterý se Španělskem, které také drží zatím na turnaji stoprocentní bilanci. Po nedělním vítězství nad Řeckem 14:1 porazilo Rakušany 13:1.

"Určitě do toho zápasu půjdeme s dobrým pocitem. Na druhou stranu to cítím tak, že zítra je naše první čtvrtfinále. Pokud chceme hrát se světovou špičkou, tak nám zítřejší zápas ukáže, jestli na to máme a jestli tady někdo může mluvit o medaili. Pokud nebudeme Španělsku rovnocenným soupeřem, tak o tom mluvit nemůžeme," řekl Chadim.

Potěšilo jej, že jeho tým na rozdíl od Italů ve skupině B zvládl první dvě utkání s outsidery. Italové dnes prohráli nečekaně se Švédy 3:8. "O to je cennější, že jsme své zápasy zvládli. Italové také měli Švédsko jakože jasné. Je to sport a i lepší může prohrát," dodal Chadim.

ME baseballistů v Česku:

Skupina A (Ostrava):

Španělsko - Rakousko 13:1, Česko - Řecko 14:0 po 7. směně.

Tabulka:

1. Španělsko 2 2 0 27:2 100 2. Česko 2 2 0 23:0 100 3. Rakousko 2 0 2 1:22 0 4. Řecko 2 0 2 1:28 0

Skupina B (Třebíč):

Velká Británie - Maďarsko 22:3 po 5. směně, Švédsko - Itálie 8:3.

Tabulka:

1. Velká Británie 2 2 0 26:3 100 2. Itálie 2 1 1 18:10 50 3. Švédsko 2 1 1 8:7 50 4. Maďarsko 2 0 2 5:37 0

Skupina C (Brno):

Nizozemsko - Ukrajina 16:3, Francie - Chorvatsko 3:1.

Tabulka:

1. Nizozemsko 2 2 0 25:3 100 2. Chorvatsko 2 1 1 12:4 50 3. Francie 2 1 1 3:10 50 4. Ukrajina 2 0 2 4:27 0

Skupina D (Praha):

Švýcarsko - Belgie 7:2,

20:00 Izrael - Německo.

Tabulka:

1. Izrael 1 1 0 14:1 100 2. Německo 1 1 0 15:4 100 3. Švýcarsko 2 1 1 8:16 50 4. Belgie 2 0 2 6:22 0